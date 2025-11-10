Strada Statale 20 del Colle di Tenda, modifiche alla viabilità a Ventimiglia

A causa di lavori programmati, sono previste modifiche alla viabilità per consentire la gestione del rischio sulla Galleria Poggio ricadente sulla Strada Statale 1 Aurelia e la manutenzione sull’elettrodotto lungo la Strada Statale 20 e indagini per la classificazione.

In particolare, da stasera alle 21 alle 4.30 di domani, per l’esecuzione di indagini per la classificazione e gestione del rischio sulla Galleria Poggio ricadente sulla SS 1” via Aurelia”, è disposta la chiusura del tratto della SS1 “via Aurelia” dal bivio “Gallardi” a intersezione tra SS1 e Corso Toscanini. Il traffico veicolare sarà deviato su Corso Toscanini in entrambi le direzioni di marcia. In riferimento, invece, ai lavori di manutenzione sull’elettrodotto che interesseranno la Strada Statale 20 è prevista una chiusura parziale della SS 20 nel tratto compreso tra Fusco Arredamenti e il termine della sopraelevata SS20 mercoledì dalle 9 alle 17. Sarà presente idonea segnaletica per la pre-segnalazione e la segnalazione della chiusura, nonché per l’indicazione del percorso alternativo.





Durante la chiusura, tutti i veicoli diretti o provenienti dalla SS 20 in direzione Colle di Tenda e Centro Città dovranno transitare lungo il bypass alternativo del viadotto Bevera e dell’Autoporto con ingresso e uscita tramite l’Autoporto stesso e il ponte sito in prossimità della Metro. Il tratto di strada chiuso al traffico sarà presidiato da personale ANAS e da personale della società Terna, che effettuerà i lavori sull’elettrodotto. Nella fascia oraria 9-17, all’intersezione tra via Fois e via Gallardi, i movieri consentiranno il transito solo ai mezzi provenienti da Bevera con massa superiore a 1,5 T, i quali non potranno utilizzare altre strade. I conducenti degli altri veicoli provenienti da Bevera dovranno transitare su via Gallardi, oppure sul ponte sito in prossimità della Metro.