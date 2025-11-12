Coldiretti Cuneo celebra la tradizione agricola con la Giornata del Ringraziamento

La tradizione agricola e la gratitudine per i frutti della terra si rinnovano domenica 23 novembre con la Giornata del Ringraziamento, evento annuale organizzato dalla Coldiretti Cuneo che richiama agricoltori e famiglie del territorio.

Il Santuario Regina Pacis, situato nella suggestiva frazione Fontanelle di Boves, ospiterà la celebrazione che rappresenta un momento di profonda riflessione spirituale e comunitaria per il mondo agricolo cuneese. L'appuntamento è fissato per le ore 10.30 con la Santa Messa solenne che vedrà la presenza di Mons. Piero Delbosco in qualità di presidente della celebrazione, mentre Don Beppe Panero officerà il rito religioso.

La Giornata del Ringraziamento costituisce un appuntamento consolidato nel calendario della Coldiretti, occasione in cui la comunità agricola si riunisce per esprimere gratitudine per l'annata agraria trascorsa e invocare benedizioni per il lavoro futuro nei campi. Un momento che unisce fede e tradizione rurale, confermando il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con dedizione quotidiana.

L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questo importante momento di condivisione e preghiera della comunità agricola provinciale.