Attualità | 12 novembre 2025, 12:39

Fossano: scadono il 15 novembre le domande di partecipazione dei commercianti ai mercati natalizi speciali

Le adesioni devono avvenire esclusivamente tramite pec. I venditori ambulanti potranno esporre i loro banchi (non alimentari) domenica 14 e 21 dicembre

Fossano è alle prese con i preparativi per il Natale, tra cui i due mercati speciali (non alimentari) in programma nelle giornate di domenica 14 e 21 dicembre: Il primo si terrà per l’occasione nella centralissima via Roma e in viale Alpi, mentre il secondo avrà nuovamente luogo in via Roma (nel tratto compreso fra via Dell’Annunziata e piazza don Mario Picco) e viale Alpi, insieme a corso Colombo.

Tutti coloro che manifestano interesse a parteciparvi come commercianti dovranno presentare esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec, in copia scansionata o con firma digitale), allegando il documento in corso di validità, la data d'inizio dell'attività commerciale e la copia dell'autorizzazione amministrativa, all'indirizzo fossano@cert.ruparpiemonte.it

Tutto il materiale dovrà essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Fossano entro e non oltre sabato 15 novembre.

Cristiano Sabre

