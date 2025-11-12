Il benvenuto di Cherasco al nuovo comandante dei Carabinieri

L’Amministrazione di Cherasco, nelle persone del sindaco Claudio Bogetti, del vicesindaco Umberto Ferrondi, dell’assessore Stefania Allasia e della consigliera Mara Degiorgis, ha salutato e dato il benvenuto al Maresciallo Capo Silvio Maria Pierantozzi, che dal primo di novembre è il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Cherasco.

Negli anni passati il Maresciallo Capo Pierantozzi è stato alla guida della Stazione Carabinieri di Narzole e a Bra, dove ha condotto più volte operazioni di polizia giudiziaria nel territorio contro stupefacenti e altre attività illecite. In particolare proprio per un’indagine durata oltre tre anni che ha portato allo smantellamento di una rete dedita al traffico di stupefacenti nelle province di Asti, Cuneo, Brescia e Firenze, ha ricevuto l’encomio durante la celebrazione del 211° anniversario dalla fondazione con una cerimonia solenne svoltasi a Cuneo nel giugno scorso.

«Al maresciallo Capo Silvio Maria Pierantozzi diamo un caloroso benvenuto nella nostra comunità di Cherasco, certi che saprà proseguire con impegno e professionalità l’importante lavoro di presidio e vicinanza ai cittadini svolto dall’Arma dei Carabinieri. – dichiara il sindaco Claudio Bogetti – Gli auguriamo buon lavoro e pieno successo nel nuovo incarico, in uno spirito di collaborazione e servizio reciproco. Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Luogotenente Giuseppe Sallustio per l’attività svolta con dedizione e competenza nel nostro territorio, augurandogli il meglio per il nuovo incarico presso la stazione di Govone».