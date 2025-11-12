Il Consorzio Turistico Valle Maira insieme ad altri 7 uniti per lo sviluppo del turismo sostenibile sulle Alpi piemontesi

Il Consorzio Turistico Valle Maira, insieme ad altri 7 Consorzi della montagna piemontese, ha scelto di puntare sullo sviluppo del turismo sostenibile, anche attraverso la formazione dei suoi operatori.



A fine settembre è partito il corso: "Una Montagna di Esperienze, percorso formativo per la creazione di un club di prodotto per il turismo sostenibile di qualità".

Dieci lezioni, che termineranno il primo dicembre, tenute da docenti esperti dell'azienda Teamwork Hospitality, specializzata nel campo della formazione nell'ambito turistico.

Gli iscritti sono 166, tra operatori del settore come gestori di strutture ricettive, ristoratori, guide cicloturistiche ed escursionistiche e dipendenti dei Consorzi coinvolti. A partecipare all'iniziativa, una delle azioni previste dal Bando “Montagna Italia” del Ministero del Turismo, per cui il Consorzio turistico Valle Maira è capofila, sono altri 7 Consorzi: Conitours, Bardonecchia, Fortur, Valli di Lanzo, Valli del Canavese, Alpi Biellesi, Valsesia Monterosa.

Tra i partner pubblici ci sono la Regione Piemonte e il CAI Piemonte.

Dieci lezioni che spaziano dal cicloturismo a quello famigliare, con un focus particolare sulla sostenibilità e sulle sue molteplici declinazioni.

A conclusione del percorso, gratuito per i soci, è prevista la creazione di un Club di prodotto che riunisca tutte le realtà che hanno partecipato e di un portale web dedicato alla promozione di questi territori sempre nell'ottica della sostenibilità.