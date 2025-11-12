Sostenibilità premiata: il CEC lancia l'app EcoAttivi con premi fino a un'auto elettrica

Il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) inaugura una nuova era della sostenibilità ambientale coinvolgendo attivamente i cittadini dei suoi 54 comuni associati. In partnership con San Germano Iren, il progetto EcoAttivi trasforma i comportamenti eco-sostenibili quotidiani in opportunità concrete di vincita attraverso un'innovativa applicazione mobile.

EcoAttivi non è una semplice applicazione, ma un vero e proprio sistema di reward che valorizza ogni gesto green. Dopo aver scaricato gratuitamente l'app e completato la registrazione, i cittadini possono iniziare immediatamente ad accumulare punti attraverso diverse attività sostenibili, partecipando automaticamente a due distinti concorsi a premi.

Il periodo di partecipazione, che si estende dal 1° novembre 2025 al 31 marzo 2026, offre una doppia chance di vittoria. A livello locale, i residenti dei comuni CEC concorreranno per aggiudicarsi un viaggio sostenibile in Italia del valore di 1.500 euro per due persone. Sul fronte nazionale, la posta in gioco sale notevolmente con un'automobile elettrica come premio principale, accessibile a tutti i partecipanti delle iniziative EcoAttivi sul territorio italiano.

Il meccanismo è semplice quanto efficace: ogni 100 punti accumulati generano automaticamente un ticket virtuale per le estrazioni finali, aumentando proporzionalmente le possibilità di vittoria.

L'app premia un'ampia gamma di comportamenti virtuosi. Gli utenti possono accumulare punti registrando i propri spostamenti sostenibili, sia che si tratti di camminate o pedalate nella vita quotidiana, con particolare attenzione al tragitto casa-lavoro. Il sistema di punteggio si arricchisce inoltre attraverso la partecipazione a quiz educativi sull'ambiente e il completamento di "missioni" speciali proposte periodicamente dall'applicazione.

Non solo azioni individuali: il coinvolgimento della community viene incentivato attraverso punti bonus per chi invita nuovi utenti, mentre la partecipazione agli eventi territoriali organizzati dal CEC rappresenta un'ulteriore opportunità di accumulo. Anche l'utilizzo del Centro del Riuso di Cuneo e la compilazione del questionario di soddisfazione disponibile su cecrifiuti.it contribuiscono al monte punti complessivo.

La partecipazione è aperta esclusivamente ai residenti dei comuni aderenti al CEC. Il processo di adesione risulta immediato: è sufficiente scaricare l'app EcoAttivi, completare la registrazione e iniziare a vivere in modo sostenibile. Le estrazioni finali dei premi, sia locali che nazionali, si terranno entro il 31 maggio 2026.

Per informazioni dettagliate, regolamento completo e l'elenco dei comuni partecipanti, i cittadini possono consultare i siti cec.ecoattivi.it e cecrifiuti.it, oltre a seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook "CEC Rifiuti", canale privilegiato per rimanere informati su tutte le novità riguardanti il Consorzio e la gestione dei rifiuti.

Un'iniziativa che dimostra come la transizione ecologica possa essere non solo necessaria, ma anche gratificante e coinvolgente per l'intera comunità, trasformando ogni cittadino in protagonista attivo del cambiamento ambientale.