Ristorante La Cave cambia location: un nuovo capitolo nel cuore antico di Saluzzo

Saluzzo, una perla del Piemonte nota per la sua storia e i suoi sapori autentici, accoglie una novità nel panorama gastronomico locale. Il Ristorante La Cave, fino a ieri situato in Corso Piemonte, ha intrapreso un audace cambiamento: un trasferimento in via Tapparelli 9, proprio sotto l'Hotel San Giovanni Resort, e un lieve restyling del nome, diventando Ristorante La Cave San Giovanni. Questa mossa non è solo un cambio di indirizzo, ma un'evoluzione pensata per elevare l'esperienza dei clienti, senza alterare l'essenza che ha conquistato i palati in questi anni.

I titolari, Jacopo e Francesca, una coppia affiatata e appassionata, raccontano con entusiasmo i retroscena di questa decisione improvvisa.

«È stata una cosa molto improvvisa anche per noi, che però ci ha lasciato piacevolmente sorpresi e sicuramente entusiasti, ma allo stesso tempo spaventati – confida Francesca con un sorriso – Però abbiamo deciso di buttarci e di provare. Alla fine della fiera non cambierà nulla: saremo sempre io e Jacopo che cerchiamo di portare qualche prodotto del territorio in una veste un po’ diversa».

Jacopo, dal canto suo, sottolinea la continuità del progetto: «Cambia solo il contenitore, ma l’interno rimane sempre quello. Non cambierà assolutamente niente, dal menu alla carta dei vini ai prezzi: rimarrà tutto invariato. Ci siamo spostati per il confort di tutti. – spiega Jacopo – E finalmente ho una cucina degna di esser chiamata tale, gigantesca rispetto a prima. In più, la sala ampia ci dà la disponibilità di fare eventi un po’ più grandi e sicuramente di stare un po’ più comodi».

Questa nuova location promette di essere un hub ideale per riunioni, celebrazioni e serate speciali, mantenendo l'attenzione ai dettagli che ha reso La Cave un punto di riferimento. I titolari non nascondono la gioia per il sostegno ricevuto: «Aspettiamo tutti i nostri clienti storici – aggiunge Jacopo – anche se già qualcuno è venuto a trovarci o ci ha semplicemente scritto, e questo ci ha riempito di gioia. E tutti quelli che invece non sanno ancora di questa nostra nuova avventura».

Guardando al passato con orgoglio, Francesca riflette sui successi raggiunti: «Siamo contenti e fieri di quello che in due anni e mezzo abbiamo raggiunto e speriamo che, continuando così, di poter continuare a divertirci con i nostri clienti provando e sperimentando qualcosa di diverso».

Un invito caloroso a scoprire o riscoprire questo angolo di gusto piemontese, dove tradizione e innovazione si fondono in piatti unici.

Un ultimo consiglio da parte dei titolari: per le aziende e le cene di leva, è bene affrettarsi a prenotare per scegliere al meglio la data disponibile e il menu preferito. La Cave San Giovanni è pronta ad accogliervi, con lo stesso calore e la stessa passione di sempre, in un ambiente rinnovato e accogliente.

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza culinaria indimenticabile nel cuore antico di Saluzzo.

Ristorante La Cave San Giovanni - Via Tapparelli 17 - Saluzzo (CN) - Tel 349.8194517