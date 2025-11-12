Savigliano: via Malines, restyling alla facciata della palestra

Un angolo di via Malines, a Savigliano, sta per cambiare volto. Oasi Giovani sta per avviare i lavori di riqualificazione energetica ed estetica dell'edificio che ospita una palestra e le aule della scuola professionale “L'Etrusca”, situato all'inizio della strada. Il primo intervento riguarda la facciata ovest della struttura, risalente agli anni '70: verranno rimossi i pannelli rossi, sostituiti i serramenti e sarà realizzata una tamponatura in muratura ed il cappotto termico.

Il progetto di rifacimento della facciata – a firma dell'architetto Davide Sasia ed appaltato alla ditta Opera srl – verrà realizzato con i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. Quanto stanziato dai due enti coprirà completamente i costi. I lavori partiranno entro fine anno e termineranno ad aprile.

La parete ovest del fabbricato è quella maggiormente esposta ai raggi solari, e dunque quella che più subiva le calde temperature dei mesi estivi ed il freddo di quelli invernali.

«L'intervento mira a rispondere innanzitutto a questa esigenza di efficientamento energetico – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. I nostri ragazzi e le diverse realtà del territorio che utilizzano la palestra non dovranno più sopportare le torride temperature che si registravano all'interno nei mesi più caldi. E poi, aspetto non secondario, vi sarà un miglioramento estetico dell'intero isolato, con l'edificio che sarà maggiormente in sintonia con l'adiacente sede del nostro ente».



