Messer Tulipano porta 3000 bulbi nelle città della Granda: Alba e Cuneo si preparano alla primavera

Le città di Alba e Cuneo si preparano ad accogliere i bulbi di tulipano che coloreranno le aiuole urbane nella prossima primavera. L'iniziativa, promossa dal Castello di Pralormo nell'ambito del progetto Messer Tulipano, prevede la consegna e la piantumazione di migliaia di bulbi nei principali centri piemontesi.

Ad Alba la cerimonia di consegna si terrà venerdì 14 novembre alle ore 10.30, mentre Cuneo accoglierà i bulbi mercoledì 19 novembre alle ore 15. L'iniziativa coinvolge anche Torino, dove mercoledì 12 novembre sono stati piantati oltre 3000 bulbi in piazza Emanuele Filiberto, e Chieri, che riceverà la sua dotazione giovedì 20 novembre.

Il progetto, giunto all'undicesimo anno di attività, rappresenta un importante momento di collaborazione tra il Castello di Pralormo e le amministrazioni locali per la valorizzazione del verde urbano. I bulbi, che fioriranno intorno ad aprile, anticiperanno la 26ª edizione di Messer Tulipano, la manifestazione che si terrà al Castello di Pralormo dal 28 marzo al 26 aprile 2026 e che vedrà la fioritura di circa 130mila tulipani.

L'iniziativa unisce città e campagna in un progetto comune di valorizzazione ambientale e culturale del territorio piemontese. Le varietà di tulipani, dai colori più svariati, trasformeranno le aiuole cittadine in veri e propri giardini primaverili, creando un ideale collegamento tra i centri urbani della provincia Granda e il parco del castello, meta ogni anno di migliaia di visitatori provenienti da tutto il Nord Italia.

La piantumazione dei bulbi nelle città di Alba e Cuneo rappresenta anche un'occasione per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del verde urbano e sulla cura degli spazi pubblici, oltre a costituire un richiamo turistico per la stagione primaverile.