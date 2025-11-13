TenConnecT, Alba al centro del confronto europeo sulla mobilità: domani il meeting locale

Alba torna a dialogare con l’Europa. Dopo il meeting internazionale di Riga, che ha riunito delegazioni da Portogallo, Irlanda, Slovenia, Ucraina e Lettonia, il progetto europeo TenConnecT vive domani uno dei suoi momenti chiave: il secondo incontro locale con gli stakeholder del territorio, in programma venerdì 14 novembre dalle 11 alle 14 nella Sala dello Sport di via Manzoni.

Il progetto, dedicato a nuove strategie per massimizzare i benefici delle reti TEN-T nei territori di piccola e media dimensione, coinvolge la città di Alba insieme all’Agenzia di Sviluppo Lamoro e al Politecnico di Torino. Un percorso che punta a mettere in dialogo infrastrutture, mobilità sostenibile e pianificazione urbana, portando sul tavolo esperienze e soluzioni già attive nei diversi Paesi partner.

A Riga, nel primo meeting interregionale svoltosi il 21 e 22 ottobre, l’Amministrazione albese ha presentato il lavoro sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e le prospettive del Biciplan, insieme alle strategie di connessione del territorio con la rete ferroviaria metropolitana. I confronti tecnici hanno toccato i temi della crescita policentrica, delle sfide demografiche e degli investimenti europei come il progetto Rail Baltica, oggi in costruzione nella capitale lettone.

Domani Alba ospita il passaggio successivo di questo percorso. Il meeting locale sarà un momento di approfondimento operativo: prima la presentazione delle linee di lavoro e del quadro europeo di TenConnecT, poi uno sguardo ravvicinato sul progetto ciclabile cittadino, con un sopralluogo tecnico condotto dai progettisti di inBlenda su alcune delle aree chiave del futuro sistema di mobilità dolce. Un'occasione per mettere a confronto visioni, criticità e possibilità, integrando le esperienze europee con il tessuto urbano albese, dai collegamenti interni ai rapporti con Langhe e Roero.