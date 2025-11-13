Venasca: aperto il bando di gara per la gestione della casa di riposo e della mensa scolastica

Il Comune di Venasca ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione globale della Casa di Riposo “Villa Michelis Allasina” e del servizio mensa per gli alunni delle locali scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Le basi d’asta sono il canone di concessione annuo da corrispondere al Comune, fissato in 105.000 euro e su cui sarà possibile presentare un rialzo, e il costo pasto che dovrà essere corrisposto all’assegnatario, pari a 5,50 euro per la scuola dell’infanzia e 6,00 euro per le scuole primaria e secondaria e su cui i concorrenti potranno formulare ribassi. Le due gestioni sono affidate in un unico lotto, con l’obiettivo di garantire coerenza e qualità dei servizi, anche attraverso l’utilizzo della cucina della casa di riposo per la preparazione dei pasti scolastici. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro lunedì 1° dicembre 2025 alle ore 12; l’apertura delle offerte è fissata per venerdì 5 dicembre alle ore 15. La durata della concessione è di sei anni, prorogabile per altri tre.

La procedura è basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica. Sono previste anche una clausola sociale, con l’obbligo di assunzione del personale già in servizio, e condizioni di favore per i residenti a Venasca, che potranno beneficiare di una riduzione del 10% sulla retta mensile. La gara si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel. Tutta la documentazione è consultabile online. È obbligatorio effettuare un sopralluogo prima della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara.

La Casa di Riposo “Villa Michelis Allasina” è dotata di 48 posti letto, mentre il servizio di mensa scolastica produce un fabbisogno annuo stimato in circa 10.790 pasti: il valore complessivo della concessione ammonta a 14.591.794,95 euro per l’intera durata potenziale dell’affidamento.