"Enigma" della Compagnia Temporeale al Teatro Del Poi di Bra

"Enigma” è lo spettacolo teatrale, proposto dalla Compagnia Temporeale di Torino, che verrà messo in scena venerdì 14 novembre alle ore 21:30, presso il Teatro Del Poi di Bra.

La regia è firmata da Emjliano Palali con protagonisti Salvatore Curaba e Paolo Bussolino. Assistente alla regia: Antonella Bellan e direzione di scena di Anna Rita Andreola.

“Enigma”, è un intrigante gioco psicologico che punta sulle illusioni e disillusioni della vita; un confronto disperato fra due uomini, che, tra ferocia e compassione, si trasforma in una sconvolgente scoperta di verità taciute e dell’illusione in cui i due si sono calati. Un testo mai prevedibile, che alterna sentimenti con drammatici colpi di scena, in cui l’ironia più tagliente si trasforma in commozione, la tenerezza in folle crudeltà.

Un raffinato e crescente duello dialettico, che non lascerà scampo a nessuno: né ai protagonisti né al pubblico.

“Enigma” è puro intreccio psicologico, è crollo di certezze o di riscoperte di nuove posizioni, di svelamenti di personalità, di caratteri, in un turbinio di parole, dette, accennate o solamente pensate. E’ un incontro-scontro di altissimo livello sentimentale e filosofico tra due uomini legati indissolubilmente alla figura di una donna, la vera protagonista della vicenda, una donna che aleggia su tutto e su tutti, dall’inizio alla fine.

“Enigma”, è costruita proprio per far restare il pubblico senza fiato, per incuriosirlo ed alla fine anche per commuoverlo e soprattutto farlo riflettere sui tanti aspetti, sulle tante sfaccettature della vita e di come siano complicati, indefinibili, i rapporti umani e come mai si finisce di conoscere l’altro e soprattutto la persona che si ama.

L’ingresso è ad offerta libera.