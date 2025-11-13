Farigliano, alla biblioteca civica la proiezione del film "Ovest Samsara" di Ilva Fontana

Venerdì 21 novembre alle ore 20.45, presso la Biblioteca civica Nicola e Beppe Milano di Farigliano, verrà presentato il film “Ovest Samsara“ di Ilva Fontana.

La pellicola parla di dolore e di speranza, di amicizia e di ambiente, di spiritualità e di come attraverso piccoli gesti possiamo rendere migliore la nostra quotidianità.

Il film è stato girato in 14 paesi della Provincia Granda (tra cui Dogliani, Mondovì, Farigliano, Cuneo, Carrù e molti altri) alla ricerca della poesia nascosta nella vita semplice .

Il lungometraggio è la parte finale del progetto “Ovest Samsara“ che comprende anche un percorso didattico di recitazione e messa in scena e nasce dalla sinergia di due Associazioni, l’Associazione Alfombras Voladoras di Farigliano e l’Associazione Cercando il Cinema APS di Chiusa di Pesio, che si occupano in particolare di cultura audiovisiva-teatrale e sono saldamente ancorate al territorio del nord-ovest da più di trenta anni. La regista sarà presente in sala.

"Dopo 40 anni nel settore culturale e un momento personale difficile, nel febbraio 2022 ho scritto una sceneggiatura realizzabile con risorse minime. Ho formato una troupe essenziale utilizzando attrezzature delle associazioni coinvolte e ho reclutato quattro attori professionisti, più oltre 120 persone tra allievi dei corsi di recitazione e volontari. Le riprese degli 8 episodi si sono svolte da agosto 2022 ad agosto 2023 in 14 comuni della Provincia Granda, con montaggio concluso nel 2025. Il film verrà ora promosso attraverso canali alternativi come beneficenza e festival, ispirandosi ai grandi registi del passato che hanno esordito senza mezzi. Il progetto sta già attirando interesse in Italia e all'estero per la sua unicità produttiva", racconta la regista Ilva Fontana.