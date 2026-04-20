Cuneo, ecco il programma delle celebrazioni per l'81° anniversario della Liberazione.

Cuneo pronta a celebrare l'81°anniversario della Liberazione.
Ecco il programma:
24 aprile
- ore 20,30: Ritrovo presso il Monumento alla Resistenza saluto della Sindaca della Città di Cuneo e orazione ufficiale a cura dell’Avv. Cathy La Torre
- ore 21,00: Fiaccolata - accompagnata dalla Banda Musicale “D. Galimberti” Città di Cuneo . Il percorso: Monumento alla Resistenza, Corso Dante, Corso Nizza, sagrato Piazza Galimberti di fronte al Museo Casa Galimberti .
- ore 21,30: Largo Audiffredi: lettura di testimonianze di Resistenza di ieri e di oggi a seguire: Concerto Live Tiorà e Cucoma Combo.
25 aprile
- ore 9,15: Giardini Fresia: omaggio della Città di Cuneo al Monumento ai Caduti
- ore 9,30: Monumento alla Resistenza: deposizione corone e letture a seguire: Caserma “I. Vian” a S. Rocco Castagnaretta: omaggio al Cippo in memoria del S. Ten. Ignazio Vian a seguire: Santuario Madonna degli Angeli: omaggio alla tomba di Duccio Galimberti a seguire: omaggio al Cippo di Tetto Croce in ricordo del sacrificio dell’Eroe nazionale Duccio Galimberti.
- ore 10,30: Cimitero Urbano presso il Mausoleo ai Partigiani:
- Celebrazione religiosa
- Omaggio e deposizione corone - Lettura della poesia di Gino Giordanengo trasferimento presso la tomba del Sindaco Ettore Rosa
- Omaggio e deposizione cuscino trasferimento presso il Famedio: - Omaggio ai Combattenti per la Libertà e deposizione corona trasferimento presso l’Ossario Militari Caduti
- Omaggio e deposizione corone.
Il giorno 25 sarà a disposizione una navetta gratuita per seguire la cerimonia