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Cuneo e valli | 20 aprile 2026, 13:10

Cuneo, ecco il programma delle celebrazioni per l'81° anniversario della Liberazione.

Iniziative in città il 24 e il 24 aprile

Cuneo, ecco il programma delle celebrazioni per l'81° anniversario della Liberazione.

Cuneo pronta a celebrare l'81°anniversario della Liberazione. 

Ecco il programma:

24 aprile

- ore 20,30: Ritrovo presso il Monumento alla Resistenza saluto della Sindaca della Città di Cuneo e orazione ufficiale a cura dell’Avv. Cathy La Torre

-  ore 21,00: Fiaccolata - accompagnata dalla Banda Musicale “D. Galimberti” Città di Cuneo . Il percorso: Monumento alla Resistenza, Corso Dante, Corso Nizza, sagrato Piazza Galimberti di fronte al Museo Casa Galimberti .

- ore 21,30: Largo Audiffredi: lettura di testimonianze di Resistenza di ieri e di oggi a seguire: Concerto Live Tiorà e Cucoma Combo.

25 aprile

- ore 9,15: Giardini Fresia: omaggio della Città di Cuneo al Monumento ai Caduti

-  ore 9,30: Monumento alla Resistenza: deposizione corone e letture a seguire: Caserma “I. Vian” a S. Rocco Castagnaretta: omaggio al Cippo in memoria del S. Ten. Ignazio Vian a seguire: Santuario Madonna degli Angeli: omaggio alla tomba di Duccio Galimberti a seguire: omaggio al Cippo di Tetto Croce in ricordo del sacrificio dell’Eroe nazionale Duccio Galimberti. 

- ore 10,30: Cimitero Urbano presso il Mausoleo ai Partigiani: 

  - Celebrazione religiosa 

  - Omaggio e deposizione corone - Lettura della poesia di Gino Giordanengo trasferimento presso la tomba del Sindaco Ettore Rosa

 - Omaggio e deposizione cuscino trasferimento presso il Famedio: - Omaggio ai Combattenti per la Libertà e deposizione corona trasferimento presso l’Ossario Militari Caduti

  - Omaggio e deposizione corone.

Il giorno 25 sarà a disposizione una navetta gratuita per seguire la cerimonia

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