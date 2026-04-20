Barbaresco, grande successo per l'evento "Universi paralleli"

Pubblico delle grandi occasioni ieri pomeriggio, domenica 19 aprile, a Barbaresco .In una cornice mozzafiato fatta da un paesaggio viticolo meraviglioso, ai piedi della storica Torre di Barbaresco si è celebrata la bellezza. Arte ,musica e storia si sono unite per dare origine a un qualcosa che ha coinvolto e fatto emozionare le tante persone affluite per l'occasione. Gli artisti Stefania Lubatti, Ivano Chiavarino e la pianista Anna Dari sono stati i protagonisti di un evento mozzafiato , dove il colore e la musica si sono intrecciati in modo coeso.

L'appuntamento , a cura del blogger Alessandro Bosio, ha visto la partecipazione di numerose autorità che sono state concordi nel sancire il successo di quello che si può tranquillamente definire l' “antipasto” di Alba Capitale dell'Arte Contemporanea 2027.



