“Onde di Terra” racconta le Langhe degli anni ‘70: film di Andrea Icardi in anteprima a Ceresole d’Alba

Sabato 15 novembre alle ore 21:00 sarà proiettato presso il cinema parrocchiale il film dal titolo “Onde di Terra”. L’opera cinematografica sarà presentata dal Regista Andrea Icardi e dalla Giornalista di Gazzetta d’Alba Francesca Pinaffo.

La storia narra di un commovente matrimonio combinato tra un contadino piemontese, Amedeo, ed una giovane ragazza di nome Fulvia, promettente sposa direttamente dalle spiagge della Calabria alle onde delle colline piemontesi.

A fare da sfondo alla vicenda il paesaggio delle nostre incantevoli Langhe degli anni ‘70, spopolate dall’industrializzazione: le questioni sociali, la pallapugno, pagine di letteratura, amori e solitudini; in questo contesto si sviluppa la figura dei “bacialé", intermediari che trovano mogli per i contadini del posto, spesso provenienti dal Sud Italia.

Da lunedì 3 novembre presso l’ufficio Anagrafe del Comune di Ceresole d’Alba, sarà possibile ritirare il biglietto d’ingresso gratuito, oppure la sera stessa all’ingresso fino ad esaurimento posti.