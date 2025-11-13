Chiara Congera da Vignolo a San Marino per la finale nazionale del Tour Music Fest

Da Vignolo, in provincia di Cuneo, a San Marino alla finale nazionale della 17esima edizione del Tour Music Fest- The European Music Contest. Chiara Congera, studentessa universitaria di 21 anni ha superato le Live Audition della categoria cantanti interpreti e ora punta alla finalissima che si disputerà dal 22 al 30 novembre. Il suo turno sarà il 27 novembre.



Unica cuneese nella sua categoria ad aver raggiunto il risultato, il suo prossimo obiettivo sarà conquistare un posto nella finalissima europea in programma il 30 novembre presso l'Auditorium Little Tony di San Marino. A capo della giuria sarebbe dovuto esserci il maestro Peppe Vessicchio, scomparso l'8 novembre scorso, e che verrà sostituito. Sarà valutata da Francesco Rapaccioli, Paola Folli e Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale.

Oggi Chiara Congera è al terzo anno di Scienze Internazionali dello Sviluppo della Cooperazione all'Università degli Studi di Torino, ma da sempre ha coltivato la passione per il canto. Nei cinque anni passati ha partecipato a lezioni di canto con l'insegnante Claudia Paradiso presso la scuola di musica di Cuneo “Insieme Musica”. Nel 2023 aveva partecipato al Premio Mia Martini a Cuneo classificandosi tra gli 8 finalisti. E poi a luglio ha partecipato, quasi per sfizio personale, alle Master Class di questo contest a Torino.

Il Tour Music Fest, nato in Italia nel 2007, è oggi tra i più grandi festival a livello mondiale con una nuova concezione di concorso, dedicato agli artisti e musicisti emergenti.

Le attività sono concentrate per offrire a tutti i partecipanti un’esperienza utile, formativa e divertente oltre alla grande opportunità di connettersi con artisti e addetti al settore e vincere grandi premi in palio. Il 30 ottobre scorso sono stati annunciati in diretta streaming i finalisti ufficiali di questa edizione con oltre 650 artisti e band provenienti da 13 paesi europei, in gara.

Chiara Congera ha convinto la commissione artistica del Tour Music Fest, formata da decine di esperti di musica e professionisti del settore, con il suo talento e la sua determinazione dimostrando una grande capacità artistica e comunicativa unita ad una grande voce, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di arrivare alla finalissima, palco che negli ultimi 17 anni ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta. Negli ultimi anni il TMF si è confermato un trampolino di lancio per giovani artisti che oggi calcano i palchi più seguiti: nel 2021 Mimì, poi vincitrice di X Factor, e Martina Giovannini, tra le protagoniste di Amici 2024; nel 2022 Roberta Scandurra, attesa tra i concorrenti di X Factor 2025; nel 2023 Nicolò Filippucci, e nel 2024 Martina Cervellin, che porterà la bandiera di San Marino all’Eurovision Junior. Storie che raccontano la forza generativa del TMF, capace di intuire e accompagnare il talento prima che diventi fenomeno.

Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition, Chiara ha già raggiunto una qualificazione importante che darà la possibilità di performare su un palco ambitissimo e di sperare in un posto in finale europea per rappresentare la sua nazione e vincere gli importanti premi in palio, come una borsa di studio presso Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, il vino lambrusco più bevuto al mondo e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.



Le Finali del Tour Music Fest si terranno dal 22 al 30 novembre nella Repubblica di San Marino al cospetto di grandi artisti e professionisti come Kara DioGuardi, Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ, Paola Folli, Francesco Rapaccioli, Andrea Rodini e i coach di Berklee College of Music.

Chiara anche in questa sfida è accompagnata e sostenuta dalla sua famiglia che con soddisfazione ha assistito alla crescita del suo talento e attende di conoscere quali opportunità questa occasione potrà riservare per il futuro.