Savigliano si prepara al Natale: in arrivo le nuove luminarie nel centro storico

Si avvia alla conclusione a Savigliano l’allestimento delle nuove luci natalizie che, nelle prossime settimane, trasformeranno magicamente il centro della città.

Non ci sono più le grandi palline luminose che negli ultimi anni decoravano vie e piazze: al loro posto sono stati montati eleganti lampadari sospesi e installazioni che richiamano l’effetto del cristallo e del ghiaccio, per un’atmosfera completamente rinnovata.

La ditta Luminarie Casassa di Genova ha completato in questi giorni il montaggio delle decorazioni, che ora sono già visibili (ma ancora spente) lungo le principali vie cittadine.

Le nuove luci sono state progettate per offrire un colpo d’occhio scenografico e un’illuminazione più diffusa, capace di valorizzare architetture e scorci del centro.

L’accensione ufficiale è prevista per l’ultimo fine settimana di novembre, quando prenderà il via anche il calendario delle manifestazioni di “Incantevole Natale” con gli intrattenimenti natalizi promossi da Comune, Ascom ed Ente Manifestazioni, che accompagneranno saviglianesi e visitatori per tutto il periodo delle feste.