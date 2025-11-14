 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 14 novembre 2025, 20:18

Savigliano si prepara al Natale: in arrivo le nuove luminarie nel centro storico

Addio alle tradizionali “palline giganti”: quest’anno lampadari luminosi ad effetto cristallo e ghiaccio illumineranno la città. Accensione prevista nell’ultimo finesettimana di novembre

Le nuove luminarie natalizie in piazza Santarosa saranno accese nell'ultimo finesettimana di novembre

Le nuove luminarie natalizie in piazza Santarosa saranno accese nell'ultimo finesettimana di novembre

Si avvia alla conclusione a Savigliano l’allestimento delle nuove luci natalizie che, nelle prossime settimane, trasformeranno magicamente il centro della città.

Non ci sono più le grandi palline luminose che negli ultimi anni decoravano vie e piazze: al loro posto sono stati montati eleganti lampadari sospesi e installazioni che richiamano l’effetto del cristallo e del ghiaccio, per un’atmosfera completamente rinnovata.

La ditta Luminarie Casassa di Genova ha completato in questi giorni il montaggio delle decorazioni, che ora sono già visibili (ma ancora spente) lungo le principali vie cittadine.

Le nuove luci sono state progettate per offrire un colpo d’occhio scenografico e un’illuminazione più diffusa, capace di valorizzare architetture e scorci del centro.

L’accensione ufficiale è prevista per l’ultimo fine settimana di novembre, quando prenderà il via anche il calendario delle manifestazioni di “Incantevole Natale” con gli intrattenimenti natalizi promossi da Comune, Ascom ed Ente Manifestazioni, che accompagneranno saviglianesi e visitatori per tutto il periodo delle feste.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium