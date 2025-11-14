Elicottero partito da Costigliole d'Asti si schianta nel Mantovano: morto il pilota

Un elicottero decollato dalla provincia di Asti è precipitato questa mattina in un'area agricola al confine tra Lombardia e Mantova, causando la morte del pilota, unico occupante a bordo.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno tra i comuni di Casal Romano, in provincia di Mantova, e Isola Dovarese, in provincia di Cremona, in una zona avvolta da nebbia fitta che potrebbe aver contribuito allo schianto.

A lanciare l'allarme è stato un agricoltore che ha udito il boato dell'impatto e ha avvistato il relitto tra i campi.

Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Mantova, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le operazioni di recupero del velivolo danneggiato.

La vittima è un uomo di 56 anni, le cui generalità non sono ancora state diffuse dalle autorità.

L'elicottero era decollato da Costigliole d'Asti, dove ha sede la società Heliwest, proprietaria del velivolo, e ha percorso circa 200 chilometri prima di precipitare.

Secondo le prime ricostruzioni, la visibilità ridotta dovuta alla nebbia potrebbe aver compromesso le manovre del pilota durante il volo, ma non si escludono altre ipotesi come un'avaria meccanica.

L'elicottero era in transito dalla provincia astigiana verso una destinazione non specificata quando ha perso quota improvvisamente.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto, con tecnici che stanno esaminando il relitto e i dati di volo.