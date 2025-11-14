Sui social l'allarme per un camion colpito da pietre mentre imbocca la tangenziale di Fossano

Nessun lancio di pietre. Solo, si fa per dire, un atto vandalico contro un mezzo pesante parcheggiato.

Un tam tam sui social, arrivato fino a noi, riportante la notizia di un camion colpito da alcuni sassi mentre imboccava la tangenziale di Fossano in località Santa Lucia, nelle ore notturne.

Una cosa che, se fosse stata confermata, sarebbe gravissima. Rimandandoci con la memoria ai fatti di qualche anno fa, quando in una notte di inverno alcuni giovani, tutti poi identificati, colpirono alcune vetture in transito sulla provinciale tra Cuneo e Busca.

Per fortuna, però, non c'è stata alcuna conferma. Non da parte dei carabinieri, almeno. Non solo: c'è stato un atto vandalico contro un mezzo pesante, il cui proprietario si è ritrovato con il parabrezza danneggiato. Ma non risulta alcuna denuncia, al momento, per l'accaduto.

E tantomeno, per fortuna, ci sono state recenti denunce per lanci di pietre contro mezzi in transito sulle nostre strade.