Eventi | 14 novembre 2025, 16:20

L'Enoteca Regionale del Roero riflette sull'anno: tavola rotonda su vino, cucina e ambiente

Martedì 25 novembre a Canale un dialogo tra esperti su eccellenze enogastronomiche e sfide territoriali

Immagine di repertorio, panorama del Roero - fotografia di Marco Badiani

A conclusione di un anno intenso di attività e progetti, l'Enoteca Regionale del Roero organizza un momento di confronto e riflessione dedicato all'enogastronomia del territorio. Martedì 25 novembre alle ore 18 presso l'Ex Chiesa San Giovanni di Canale si terrà la tavola rotonda "Roero 2025 - Vino, Cucina e Ambiente", un'occasione per conversare di sapori, eccellenze e delle sfide attuali che il patrimonio enogastronomico roerino deve affrontare.

L'incontro vedrà alternarsi esperti di rilievo nazionale e locale che porteranno le loro visioni e esperienze sul tema. Dopo i saluti istituzionali del Presidente Marco Perosino, interverranno Chiara Prato, giornalista Rai TG2, Flavio Costa, chef del Ristorante 21.9 (una stella Michelin) e un rappresentante di La Stampa Cuneo.

Durante la tavola rotonda verranno affrontati argomenti centrali per il territorio: l'andamento della filiera vitivinicola e culinaria, le progettualità ambientali in corso presso l'Enoteca e le strategie di valorizzazione di un patrimonio di eccellenze che continua ad affermarsi a livello nazionale e internazionale.

Per partecipare è consigliabile confermare la propria presenza contattando l'Enoteca Regionale del Roero telefonicamente o inviando un'e-mail a amministrazione@enotecadelroero.it

