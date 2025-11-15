Natale arriva in anticipo a Bra: oggi si inaugura la pista di pattinaggio

A Bra il Natale arriva prima. Anzi arriva a novembre. Perché il taglio del nastro della pista di pattinaggio, una delle maggiori attrazioni delle feste in città, è fissato proprio per il 15 novembre in piazza Giolitti.
L’impianto ice crystal è allestito grazie al Comune di Bra in collaborazione con Ascom Bra e garantirà divertimento fino al 25 gennaio 2026, con buona pace del Grinch.
La pista osserverà i seguenti orari suddivisi per due fasce di date.
Dal 15 novembre al 25 gennaio
Dal lunedì al venerdì: mattino solo per scolaresche su prenotazione dalle 8 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19.
Sabato, domenica e festivi: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Sabato anche serale: dalle 20.30 alle 23.
Ad accompagnare il divertimento in pista di domenica 21 dicembre ci sarà niente di meno che Babbo Natale.
Dal 25 dicembre al 6 gennaio
Tutti i giorni: mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19; sera dalle 20.30 alle 23 (sabato serale dalle 20.30 alle 23.30).
Sarà possibile noleggiare i pattini al prezzo di 2 euro, mentre il costo per pattinare è di 8 euro (Info solo su whatsapp: 375/6146648).