Attualità | 15 novembre 2025, 08:17

Natale arriva in anticipo a Bra: oggi si inaugura la pista di pattinaggio

Si pattina in allegria fino al 25 gennaio 2026 in piazza Giolitti con buona pace del Grinch. Tutti gli orari

A Bra il Natale arriva prima. Anzi arriva a novembre. Perché il taglio del nastro della pista di pattinaggio, una delle maggiori attrazioni delle feste in città, è fissato proprio per il 15 novembre in piazza Giolitti.

L’impianto ice crystal è allestito grazie al Comune di Bra in collaborazione con Ascom Bra e garantirà divertimento fino al 25 gennaio 2026, con buona pace del Grinch.

La pista osserverà i seguenti orari suddivisi per due fasce di date.

Dal 15 novembre al 25 gennaio 

Dal lunedì al venerdì: mattino solo per scolaresche su prenotazione dalle 8 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19.

Sabato, domenica e festivi: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Sabato anche serale: dalle 20.30 alle 23.

Ad accompagnare il divertimento in pista di domenica 21 dicembre ci sarà niente di meno che Babbo Natale.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio 

Tutti i giorni: mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19; sera dalle 20.30 alle 23 (sabato serale dalle 20.30 alle 23.30).

Sarà possibile noleggiare i pattini al prezzo di 2 euro, mentre il costo per pattinare è di 8 euro (Info solo su whatsapp: 375/6146648).

Silvia Gullino

