"Musica Dalle Radici" tra arte e archeologia con il cantautore Marco Soria accompagnato da Fabrizio Assandri e Aldo Mella

Il Museo Diocesano di Alba- MUDI organizza una speciale serata tra musica, arte e archeologia.

Sabato 22 novembre, alle ore 21.00, “Amemanera” porterà il suo progetto musicale nella suggestiva cornice del percorso archeologico sotto la Cattedrale di Alba.

In un luogo ricco di storia come il Mudi, l’arte antica e medievale incontrano la musica del progetto

“Amemanera” con lo spettacolo "Musica Dalle Radici": un percorso di ricerca unico che da anni propone brani in lingua Piemontese in una veste contemporanea e dal sapore d'oltreoceano, con influenze che vanno dal Jazz al Rock ma con melodie che sanno delle nostre valli e delle nostre colline.

Marco Soria, chitarra e voce, autore delle musiche, dei testi e degli arrangiamenti, porta questo messaggio di identità e di terra con brani originali e alcuni classici della nostra cultura rivisitati.

Accompagnato dal pianista Fabrizio Assandri e dal contrabbassista Aldo Mella farà rivivere tempi passati e contemporaneità, tradizione ed evoluzione tra arie antiche e nuove, per ricordare un pò di più quello che siamo e da dove veniamo.



La partecipazione all’evento è gratuita ma soggetta a prenotazione.

Per prenotare è necessario inviare una mail a mudialba14@gmail.com

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto MUDI Sera Musica Sottosopra: attività musicali tra arte, visite e archeologia con il contributo della Fondazione CRC.

Il concerto si terrà presso il Museo Diocesano di Alba in piazza Rossetti con entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.



Nel mese di novembre in occasione della 95° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il MUDI sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 18.30 con orario continuato



Per informazioni: www.visitmudi.it - Cel. 345.7642123

Per prenotazioni: mudialba14@gmail.com