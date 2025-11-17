Gli scout Saluzzo 1 ringraziano il territorio: "La comunità che sostiene le nuove generazioni"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile direttore,

nel fine settimana appena trascorso (15-16 novembre) il nostro gruppo scout 'Saluzzo 1', che fa parte dell’associazione nazionale Agesci, ha organizzato alcune uscite sul territorio. Non sarebbe stato possibile senza la disponibilità e la vicinanza di molte persone che desideriamo ora ringraziare pubblicamente con questa lettera.

Sabato 15 novembre, dalla mattina fino a metà pomeriggio, le lupette e i lupetti del branco sono andati alla scoperta di Verzuolo con giochi e passeggiate nel borgo. Per un giorno il loro 'quartier generale' è stato il salone di Palazzo Drago, concesso dall’Amministrazione comunale di Verzuolo tramite il vicesindaco Mattia Quaglia. Le condizioni meteo erano tipicamente autunnali, ma i nostri piccoli scout sono stati al caldo e al riparo e hanno molto apprezzato lo storico palazzo verzuolese e il Parco della Resistenza.

Per i nostri scout dai 13 ai 16 anni, che formano il 'reparto', l’uscita è stata un’assoluta novità. Il gruppo ha, infatti, raggiunto Martiniana Po, dove è stato accolto dai volontari dell’associazione 'Vita ai sentieri di Martiniana Po' e ospitato nella palestra delle scuole grazie all’Amministrazione comunale. Per domenica era prevista una passeggiata alla scoperta dei sentieri sulle alture intorno al borgo, ma non è stato possibile a causa della pioggia battente. Le attività di ragazze e ragazzi si sono comunque svolte nelle vie del centro.

[Reparto scout martiniana]

In ultimo, ragazze e ragazzi di 17 anni che formano il Noviziato hanno incontrato tra sabato e domenica gli altri gruppi della provincia ad Alba e si sono messi in gioco in una sfida chiamata 'challenge' che si svolgeva su un percorso sulle colline di 12 km. Il 'Saluzzo 1' è arrivato terzo: sono stati tutti molto bravi.

[La "challenge" dei novizi]

Questi ringraziamenti servono anche a evidenziare che la nostra associazione – che si occupa di bambine, bambini, ragazze e ragazzi di Saluzzo e di tutto il circondario – può operare proprio grazie al sostegno del territorio e di chi lo abita: enti locali, parrocchie, associazioni, volontari, cittadine e cittadini.

L’auspicio, per le nuove generazioni, è che questa vicinanza continui e si rafforzi.

Per le informazioni sul gruppo scout 'Saluzzo 1' è possibile consultare il sito web www.saluzzouno.it o seguire le pagine social.

Grazie,

per il gruppo scout Saluzzo 1, i Capi gruppo Giovanna e Davide"