17 novembre 2025

Bra, il vignettista Danilo Paparelli ospite d’onore al Caffè letterario di Albedo

Giovedì 20 novembre, ore 21, nella sala di BrArte, si presenta il suo libro Sciabordio - Ridere per pensare

Danilo Paparelli

La genialità della matita di Danilo Paparelli incontra i braidesi nella serata di giovedì 20 novembre al Caffè letterario di Albedo.

Tutti pronti alle ore 21 nella sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), a Bra, dove il famoso vignettista dialogherà con la giornalista Silvia Gullino, presentando al pubblico il libro Sciabordio (Buckfast), un viaggio attraverso disegni, parole, luoghi e riflessioni.

Il volume tratta molte tematiche, dalla solitudine all’arte, dalla religione alla storia, dalle donne alla corruzione, illustrate artisticamente dalle vignette satiriche di Danilo Paparelli e dalle riflessioni di Franco Luigi Carena. “Ridere per pensare” è il sottotitolo, che tenta di tenere lontano il lettore da smartphone, e per spronarlo a riflettere con la propria testa.

L’appuntamento, ad ingresso libero, sarà anche un’occasione per parlare di cosa significhi oggi fare satira e per conoscere meglio l’associazione Uomini di Mondo di cui Danilo Paparelli è orgogliosamente presidente.

Gli ingredienti per una bella serata direi ci sono tutti!

Silvia Gullino

