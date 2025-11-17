Ceresole d'Alba celebra la Giornata del Ringraziamento: omaggio agli agricoltori

Si è svolta oggi, domenica 16 novembre, presso la Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Assunta dei Cappelli e la Parrocchia San Giovanni Battista, la tradizionale Giornata del Ringraziamento, un momento semplice ma sentito che ha riunito la nostra Comunità attorno ai valori della gratitudine e della condivisione.

Durante la celebrazione, la comunità ha potuto esprimere un pensiero speciale per chi ogni giorno lavora la terra con impegno e passione.

Un sincero grazie va a tutti gli Agricoltori, protagonisti silenziosi ma fondamentali del nostro territorio: grazie al loro lavoro, alla loro presenza e al loro legame con la tradizione, Ceresole d’Alba continua a crescere e a mantenere viva la propria identità rurale.