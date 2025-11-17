 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 17 novembre 2025, 14:33

Lions Club Bra Host e Leo Club Bra: 1.405 kg di solidarietà alla Colletta Alimentare

I due sodalizi braidesi uniti nel service della 29ª Giornata Nazionale: "Dove c'è un bisogno, lì c'è un Lions"

Lions Club Bra Host e Leo Club Bra: 1.405 kg di solidarietà alla Colletta Alimentare

Lions e Leo insieme per condividere un "service". Lions Club Bra Host e Leo Club Bra si sono uniti a milioni di italiani nella 29ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Entrambi i sodalizi braidesi, da lungo tempo partner storici del Banco Alimentare, hanno partecipato attivamente per tutta la giornata di sabato 15 novembre, evidenziando il costante impegno a favore della solidarietà e dei bisogni della comunità locale.

Un successo di generosità, come ha spiegato il coordinatore Roberto Costamagna, che ha espresso anche riconoscenza e soddisfazione: «In totale i Lions hanno raccolto 590 kg di alimenti, registrando un +7% rispetto al 2024. Un grazie ai clienti del Penny Market e un applauso sincero ai soci L.C. Bra Host che mi hanno affiancato in questa bella giornata di "servizio" e solidarietà. Grazie al Club che, come ogni anno, ha contribuito con un carrello intero di prodotti. Alla prossima!».

Ma non è finita qui. Con la raccolta dei soci Leo, effettuata presso il Catering di Roreto di Cherasco, pari a 815 kg di prodotti, il totale definitivo e davvero ragguardevole, andando a toccare quota 1.405 kg.

Al termine dell'evento, il presidente Andrea Molineris ha dichiarato: «La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare rappresenta ormai da anni l'occasione per dimostrare la nostra operosità e vicinanza ai bisogni reali della collettività che ci impegniamo a servire. Come Leo e Lions da tempo abbiamo preso l'impegno di supportare tale iniziativa, crediamo che insieme si possa davvero fare la differenza».

Perché dove c'è un bisogno, lì c'è un Lions.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium