Lions Club Bra Host e Leo Club Bra: 1.405 kg di solidarietà alla Colletta Alimentare

Lions e Leo insieme per condividere un "service". Lions Club Bra Host e Leo Club Bra si sono uniti a milioni di italiani nella 29ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Entrambi i sodalizi braidesi, da lungo tempo partner storici del Banco Alimentare, hanno partecipato attivamente per tutta la giornata di sabato 15 novembre, evidenziando il costante impegno a favore della solidarietà e dei bisogni della comunità locale.

Un successo di generosità, come ha spiegato il coordinatore Roberto Costamagna, che ha espresso anche riconoscenza e soddisfazione: «In totale i Lions hanno raccolto 590 kg di alimenti, registrando un +7% rispetto al 2024. Un grazie ai clienti del Penny Market e un applauso sincero ai soci L.C. Bra Host che mi hanno affiancato in questa bella giornata di "servizio" e solidarietà. Grazie al Club che, come ogni anno, ha contribuito con un carrello intero di prodotti. Alla prossima!».

Ma non è finita qui. Con la raccolta dei soci Leo, effettuata presso il Catering di Roreto di Cherasco, pari a 815 kg di prodotti, il totale definitivo e davvero ragguardevole, andando a toccare quota 1.405 kg.

Al termine dell'evento, il presidente Andrea Molineris ha dichiarato: «La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare rappresenta ormai da anni l'occasione per dimostrare la nostra operosità e vicinanza ai bisogni reali della collettività che ci impegniamo a servire. Come Leo e Lions da tempo abbiamo preso l'impegno di supportare tale iniziativa, crediamo che insieme si possa davvero fare la differenza».

Perché dove c'è un bisogno, lì c'è un Lions.