Open Space: tutto il calendario attività dello spazio giovani di Ceva

L’Open Space è tornato ad accogliere bambini e ragazzi all’interno dei suoi spazi con un ricco calendario per l’anno 2025/2026. Lo spazio giovani di via XX Settembre si conferma infatti un presidio imprescindibile per la comunità, dove numerosi enti e associazioni si alternano per proporre a bambini e ragazzi attività educative, didattiche e ricreative, alcune continuative, proposte tutte le settimane per tutta la durata dell’anno scolastico, e altre invece strutturate in singoli appuntamenti o brevi cicli di incontri.

Di seguito il calendario completo delle attività settimanali:

lunedì 16.30 - 18.30: apertura della saletta Open Space a cura della Cooperativa Valdocco per attività di gruppo, giochi e spazio per lo studio;

martedì 14.30 - 16.30: apertura dei Campi oratorio a cura della Cooperativa Valdocco;

giovedì 14.30 - 17.30: apertura della saletta Open Space a cura del Gruppo Volontariato Vincenziano per le attività di doposcuola (classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado);

giovedì 16.30-19.00: apertura della saletta Open Space a cura dell’Associazione Aquiloni per attività laboratoriali a carattere inclusivo per ragazzi con disabilità e fragilità educative;

venerdì 14.30 - 16.30: apertura della saletta Open Space a cura del Gruppo Volontariato Vincenziano per le attività di doposcuola (classi terze scuola secondaria di primo grado).

Inoltre, come già comunicato previamente sui social network, nei mesi di novembre e dicembre l’Open Space ospiterà quattro serate alla scoperta delle passioni e dei talenti dei più giovani.

Il primo appuntamento si è tenuto venerdì 14 novembre con “Gioca che ti passa! Giochi di società” e nelle prossime settimane gli incontri si svilupperanno quindi come segue:

venerdì 28 novembre ore 19 – 22: Stasera cuciniamo noi: laboratorio di cucina e cena;

venerdì 5 dicembre ore 20 – 22: Street & Selfie: Raccontare il mondo con lo Smartphone. Laboratorio di fotografia con smartphone;

venerdì 12 dicembre ore 20 – 22: Street & Selfie: Raccontare il mondo con lo Smartphone. Laboratorio di fotografia con smartphone.

Oltre a questo, l’Amministrazione e le realtà che operano all’interno dello spazio giovani si stanno prodigando per realizzare nei prossimi mesi laboratori e attività in altri settori quali musica e nuovamente la cucina.

Molto felice delle attività proposte e della partecipazione l’assessore alle Politiche giovanili, Laura Amerio: “Open Space è un luogo vivo, dove bambini e ragazzi possono incontrarsi e cimentarsi in svariate attività che coprono un’ampia gamma di interessi. Dal doposcuola, che rappresenta un servizio fondamentale per le famiglie, ai corsi di cucina e fotografia, lo spazio si popola così di adolescenti e pre-adolescenti che animano la struttura e che hanno il desiderio di scoprire qualcosa di nuovo o di approfondire qualcosa che già li appassiona. Siamo davvero lieti come Amministrazione di poter mettere a disposizione questo spazio che va incontro alle esigenze di molti concittadini e che ricopre la funzione di aggregante sociale, un luogo dove i ragazzi possono stare insieme e divertirsi in totale sicurezza”.