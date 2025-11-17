Potere al Popolo organizza un dibattito su alternative sociali e mobilitazioni

Venerdì 21 novembre alle ore 20.30, presso la Libreria dell'Acciuga in via Dronero 1 a Cuneo, si terrà un incontro pubblico organizzato da Potere al Popolo per discutere di mobilitazioni sociali e alternative politiche.

L'iniziativa nasce nel contesto delle recenti manifestazioni che tra settembre e ottobre hanno attraversato le piazze italiane, inclusa Cuneo, con lo slogan "Blocchiamo tutto" lanciato dai portuali del CALP di Genova in sostegno alla causa palestinese. Gli organizzatori sottolineano come queste mobilitazioni abbiano espresso il dissenso verso le politiche del governo Meloni e degli organismi internazionali sulla questione mediorientale.

Secondo Potere al Popolo, che opera da quasi otto anni nel panorama politico italiano, l'attuale quadro politico evidenzierebbe la necessità di un'alternativa alle forze di governo e opposizione parlamentare. Il movimento critica le politiche economiche e sociali attuali, denunciando precarietà, privatizzazioni e aumento delle spese militari a discapito di quelle sociali.

L'incontro si concentrerà in particolare su due appuntamenti imminenti: lo sciopero generale del 28 novembre, indetto da USB e altre sigle del sindacalismo di base, e la manifestazione nazionale del 29 novembre a Roma. Gli organizzatori intendono collegare la solidarietà con la Palestina alle battaglie contro il riarmo e per le politiche sociali.

Al dibattito interverranno Romeo del CALP Genova/USB Porti (in collegamento), Francesca Bertini, coordinatrice piemontese di Potere al Popolo, e Massimo Gabella dell'USB.

L'incontro sarà introdotto e moderato da Alessandro Carle di Potere al Popolo Cuneo.

L'evento è aperto al pubblico e si propone come momento di confronto sulle prospettive di mobilitazione sociale e politica nel territorio cuneese e nazionale.