Elevate: la danza verticale conquista il Forte di Vinadio

In occasione di Che Forte Natale!, nel contesto della XXI edizione del Mercatino di Natale, il 23 novembre a Vinadio, alle 11.30, 14.00 e 15.30 sulle pareti della Caserma Carlo Alberto, la Compagnia EvoluzionAria ASD presenterà lo spettacolo Elevate, una performance site specific di danza verticale ideata appositamente per mettere in dialogo i corpi in movimento e le storiche pareti del Forte di Vinadio.

Con leggerezza, meraviglia ed energia Elevate propone tre repliche durante il primo dei due weekend di festa, dedicati alla condivisione dell’atmosfera natalizia attraverso arte e spettacoli. Che Forte Natale! è un’iniziativa proposta dalla Fondazione Artea in collaborazione comune di Vinadio.

La visione dello spettacolo è inclusa nel biglietto d’ingresso al Mercatino. Intero: 3€ - Ingresso gratuito fino a 10 anni e il sabato per i residenti di Vinadio.

Qui per i biglietti. L’accessibilità è garantita per le persone con disabilità motoria. In caso di maltempo, l’evento potrebbe essere anticipato al 22 novembre.

Che cos’è la danza verticale

La danza verticale è una forma di danza contemporanea che si svolge su pareti verticali. Unendo danza e ricerca artistica, il corpo interagisce con lo spazio verticale in modo innovativo, poetico e spettacolare.

A differenza della danza tradizionale che si sviluppa sul piano orizzontale, questa disciplina, grazie all’utilizzo di imbrago, corda ed ancoraggi adatti, esplora la terza dimensione, creando coreografie che sfidano la gravità e trasformano in scenari performativi architetture urbane, pareti naturali o facciate di edifici.

Attraverso esibizioni che combinano tecniche di arrampicata, forza, controllo, eleganza e una profonda connessione con lo spazio, la danza viene portata fuori dai luoghi convenzionali, come i teatri, e viene avvicinata al pubblico in contesti urbani o outdoor.

Chi è EvoluzionAria

EvoluzionAria è una compagnia di danza verticale fondata nel 2020 a Torino. Si distingue per la sua ricerca innovativa nel campo della danza verticale applicata agli spazi urbani e architettonici storici, usando un linguaggio artistico che fonde la grazia del movimento con l'intensità emotiva dell'altezza. Le produzioni di EvoluzionAria si caratterizzano per l'alto impatto visivo e la capacità di trasformare architetture storiche e contemporanee in palcoscenici d'eccezione.