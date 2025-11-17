Cime innevate e cielo azzurro in questo avvio di settimana

Precipitazioni da allerta gialla hanno interessato ieri l’intera provincia di Cuneo.

Sulle Alpi la neve è tornata a farsi vedere oltre i 1.800 metri, imbiancando le cime più alte, anche se gli accumuli sono rimasti modesti e non hanno superato i 10 centimetri.

Per i prossimi giorni non sono attese nuove piogge né nevicate, ma è previsto un deciso calo delle temperature: lo zero termico scenderà attorno ai 1.000 metri di quota, riportando un clima pienamente invernale.

Nel frattempo, in attesa di nevicate più significative che potrebbero arrivare nel prossimo fine settimana, ci godiamo lo spettacolo delle cime innevate e dell'azzurro del cielo.