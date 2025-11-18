Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli appuntamenti ad Alba

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Alba, insieme alla Consulta comunale per le Pari Opportunità, ai Comuni del territorio, all’ASL CN2, al Consorzio Socio-Assistenziale e alle associazioni Associ&Rete, Mai+Sole, Magog, Nel Viale e Zonta propone un ampio calendario di appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Un programma ricco e diffuso che coinvolge scuole, realtà sociali e culturali del territorio e che, attraverso spettacoli, incontri, proiezioni, laboratori e momenti di sensibilizzazione, intende rafforzare la consapevolezza collettiva e sostenere le reti impegnate nel contrasto alla violenza di genere.

«La Giornata del 25 novembre - spiegano il sindaco Alberto Gatto e l’assessora ai Servizi sociali e alle Pari opportunità Donatella Croce - non è soltanto un momento simbolico, ma un richiamo concreto alla responsabilità di ogni comunità. Anche quest’anno Alba e il suo territorio rispondono con un programma ampio, che unisce istituzioni, scuole, associazioni e cittadine e cittadini in un percorso condiviso di consapevolezza e prevenzione. Contrastare la violenza contro le donne significa lavorare sull’educazione, sulla cultura del rispetto, sulla capacità di riconoscere e prevenire i segnali di pericolo, ma anche essere vicini a chi chiede aiuto. Ringraziamo tutti i partner che hanno collaborato alla costruzione di questo calendario: la loro presenza testimonia una comunità viva e determinata nel difendere i diritti e la dignità delle donne. Continueremo a investire in iniziative, formazione e supporto perché nessuna sia mai più sola».

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Domenica 16 novembre – Alba, Salone Polifunzionale Pietro Masera, ore 16:30: “Atalanta, un’eroina fuori dal comune” – spettacolo interattivo aperto al pubblico.

Mercoledì 19 novembre – Alba, Cinema Moretta, ore 20:00: Proiezione gratuita del film “Everywhere Everything All at Once” promossa dal Collettivo Associ&Rete in collaborazione con Cinedehors e Cinema Moretta.

Venerdì 21 novembre - Alba, Sala H-ZONE, ore 21:00: Retrospettiva artistica dell’Associazione Mai+sole con esposizione di opere degli studenti del Liceo Artistico di Alba e performance OGNISSANTE della storica dell’arte Serena Fumero.

Sabato 22 novembre – Alba, Piazza Pertinace, ore 10:00-12:00: Banchetto dell’Associazione Mai+sole con esposizione delle opere del Liceo Artistico.

Lunedì 24 novembre – Verduno e Alba, Ospedale di Verduno, ore 16:00-18:00: Tavola rotonda organizzata da ASL CN2 e Consorzio Socio Assistenziale con partecipanti delle realtà territoriali in contrasto alla violenza contro le donne

Alba, sala Riolfo, ore 18:00: Incontro sulle truffe affettive organizzato dalla Consulta comunale per le Pari Opportunità.

Alba, Portici del Palazzo comunale, dal 24 al 26 novembre: mostra di 15 opere degli studenti del Liceo Artistico di Alba promossa da Zonta Club Alba Langhe Roero.

Martedì 25 novembre – Alba, Bra, Verduno: Banchetti informativi nelle Case di Comunità di Alba, Bra e Verduno con distribuzione di materiali informativi e gadget offerti da Associ&Rete.

Interviste radiofoniche degli operatori del Centro Anti Violenza: • Bra on the rock, ore 8:00, Radio Alba, ore 10:00

Alba, Teatro Sociale, ore 21:00: Spettacolo “Che genere di storia è?” della compagnia Magog – ingresso gratuito.

Mercoledì 26 novembre – Alba, Cinema Moretta, ore 20:00:Proiezione gratuita del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” promossa dal Collettivo Associ&Rete.

Giovedì 27 novembre – Alba: Avvio di un gruppo dedicato alle donne vittime di violenza all’interno dei percorsi di orientamento lavorativo del Consorzio socio assistenziale presso la sede

Venerdì 28 novembre - Alba, Sala Riolfo, ore 20:45: Incontro “Violenza e disabilità” promosso dalla Garante comunale delle persone con disabilità.

Sabato 29 novembre - Alba, Biblioteca Civica “G. Ferrero, ore 10.30: Scarpette Frigie – La forza delle donne

Lettura animata per bambini sul libro “Le scarpette Frigie”, simbolo che combina il rosso delle scarpette come segno di lotta contro la violenza di genere con il Berretto Frigio, simbolo di partecipazione attiva e di libertà. A cura della compagnia teatro di Tela.

Ulteriori informazioni sugli eventi sopraelencati o altre iniziative promosse sul territorio è possibile contattare gli enti coinvolti.