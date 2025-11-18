Tentati furti in serie ai danni di abitazioni sulla collina di Saluzzo: due quelli a segno

Sono diverse le abitazioni sulla collina di Saluzzo prese di mira dai ladri nella serata dello scorso sabato, 15 novembre.

A quanto si apprende si tratta di una sequenza di tre furti, di cui uno non andato a segno.

Ultimo in ordine di tempo, quello verificatosi intorno alle ore 20.30, in una villa i cui proprietari si trovavano in casa, al momento dell’effrazione.

Gli stessi si trovavano al piano superiore dell’abitazione e hanno sentito un forte rumore. Il cane ha cominciato ad abbaiare insistentemente. Allarmati, sono scesi al piano inferiore e hanno fatto l’amara scoperta della porta smurata e dei cassetti svuotati.

I malviventi sono riusciti a portare via gli oggetti di valore che si trovavano a quel piano. All’esterno, nella nebbia della sera, hanno intravisto l’ombra di due persone intente ad allontanarsi di corsa. Ma potrebbero essere anche di più visto il buio e il contesto intorno con molta vegetazione.

Allertati, i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo sono giunti immediatamente sul posto e hanno effettuato i rilievi del caso, proseguiti poi nella mattinata successiva per raccogliere elementi utili alle indagini.

Nella stessa serata un altro colpo è stato tentato in una villa poco distante, sventato dai proprietari che si trovavano all’interno e che hanno sentito rumori alla porta.

Un altro furto, probabilmente il primo della sequenza, è andato invece a segno, sempre in via San Lorenzo.

Su tutti stanno indagando i Carabinieri della locale Compagnia.

[L'inizio di via San Lorenzo, che sale alla collina]