Premio Nazionale per l'urologia dell'ospedale Ss. Annunziata di Savigliano

Un importante riconoscimento per l'eccellenza medica saviglianese. Durante il 98° congresso nazionale della Società Italiana di Urologia, il reparto di Urologia dell'ospedale Ss. Annunziata di Savigliano ha ricevuto il prestigioso premio "Best Abstract".
Il riconoscimento è stato assegnato per il lavoro presentato dall'urologa Beatrice Carbonaro, che ha esposto una ricerca innovativa sulla ripresa della minzione nei pazienti ipocontrattili portatori di catetere a permanenza, sottoposti a intervento disostruttivo.
Il lavoro della dottoressa Carbonaro ha saputo distinguersi tra le numerose ricerche presentate al congresso nazionale, ottenendo il massimo riconoscimento dalla comunità scientifica urologica italiana.