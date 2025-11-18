 / Sanità

Sanità | 18 novembre 2025, 09:24

Premio Nazionale per l'urologia dell'ospedale Ss. Annunziata di Savigliano

La dottoressa Beatrice Carbonaro vince il Best Abstract al congresso degli urologi italiani

Un importante riconoscimento per l'eccellenza medica saviglianese. Durante il 98° congresso nazionale della Società Italiana di Urologia, il reparto di Urologia dell'ospedale Ss. Annunziata di Savigliano ha ricevuto il prestigioso premio "Best Abstract".

Il riconoscimento è stato assegnato per il lavoro presentato dall'urologa Beatrice Carbonaro, che ha esposto una ricerca innovativa sulla ripresa della minzione nei pazienti ipocontrattili portatori di catetere a permanenza, sottoposti a intervento disostruttivo.

Il lavoro della dottoressa Carbonaro ha saputo distinguersi tra le numerose ricerche presentate al congresso nazionale, ottenendo il massimo riconoscimento dalla comunità scientifica urologica italiana.

