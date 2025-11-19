"Nonno webcam" spegne 100 candeline: a Magliano Alfieri si festeggia Cesare Aliberti

Ha festeggiato i 100 anni con un pranzo in famiglia e la visita di amici, parenti, della sindaca di Magliano Alfieri Giulia Adriano, del consigliere provinciale e sindaco di Guarene Simone Manzone, del consiglio di amministrazione e della coordinatrice della struttura “Soggiorno Alfieri” Sara Cagnasso e del presidente della cooperativa Opera.

(Cesare Aliberti con la sindaca di Magliano Alfieri Giulia Adriano)

Lui è “Nonno webcam”, all’anagrafe Cesare Aliberti, nato il 18 novembre 1925 e pochi mesi fa premiato come “Amico di Magliano 2025”, da anni promotore dell’installazione di webcam in grado di diffondere il panorama del territorio in rete, immagini che nei mesi scorsi hanno raggiunto e affascinato utenti di tutto il mondo.

Cesare Aliberti infatti riuscì, con determinazione e testardaggine, a far installare alcune telecamere in grado di diffondere le immagini delle colline di Roero, della piana del Tanaro e della Langa a 360°, sfruttando la terrazza della casa di riposo in cui vive. La parte alta di Magliano Alfieri è infatti un punto panoramico eccezionale, dal quale si copre un’ampia porzione di territorio limitrofo, fino alla catena alpina.

A causa dei costi del canone oggi il servizio di telecamere è inattivo e rimane in funzione una sola webcam, proprietà personale di Aliberti, in attesa che qualche ente o qualche privato lo aiuti nel ripristinare un servizio che, come ha raccontato lui stesso “ha raggiunto persone in tutto il mondo, che mi inviavano messaggi di ammirazione per il nostro territorio e che ha ispirato quella che oggi è 'La langa del sole', sistema capace di diffondere vedute da 10 paesi langaroli, Arguello, Bosia, Lequio Berria, Cerretto Langhe, Niella Belbo, Trezzo Tinella, Serravalle, Benevello, Mombarcaro e Diano d’Alba. Un peccato non poter avere altrettanto nel Roero”.

Mai dire mai. Qualcosa potrebbe bollire in pentola e qualche novità ...

Auguri da parte di tutta la redazione di La Voce di Alba e Targato Cn al “giovanotto” Cesare Aliberti, ancora in buona forma e lucidissimo. Nato a Cornale di Magliano Alfieri, Cesare ha vissuto l’infanzia fra Alba e Magliano Alfieri, per poi trasferirsi a Torino e lavorare per Sip e Telecom: di qui la sua grande passione e competenza tecnologica.