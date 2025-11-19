 / Attualità

Attualità | 19 novembre 2025, 09:46

A San Michele Mondovì la rassegna corale “L'Italia canta”

Sabato 22 novembre con corale "Due Torri" e Coro Alpino di Rivoli

A San Michele Mondovì la rassegna corale “L'Italia canta”

Sabato 22 novembre alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di San Michele Mondovì6, si terra6 la tradizionale rassegna corale “L’Italia canta”, con l’organizzazione della Corale Due Torri-Monica Tarditi.

La rassegna e6 abbinata al memorial della storica fondatrice e direttrice della corale sanmichelese, giunto alla sua sesta edizione: Monica Tarditi creo6 la Corale Due Torri nel 1996, con l’obiettivo di diffondere e salvaguardare la tradizione della musica popolare, anche dialettale, attraverso il canto. La formazione – ora diretta da Sara Bosio - ha sempre mantenuto le sue prerogative e prosegue nella sua ‘missione’, nel ricordo della fondatrice e con sempre rinnovati entusiasmi.

Assieme alla corale Due Torri-Monica Tarditi nel pomeriggio sanmichelese si esibira6 il Coro Alpino di Rivoli, che cantera6 la tradizione musicale alpina e delle montagne. Alla guida del coro ci sara6 Elisabetta Devigili Tramonte, trentina, con un prezioso curriculum internazionale che spazia da Italia a Germania, da Austria a Stati Uniti.

Appuntamento con il bel canto quindi sabato 22 novembre alle 17: ingresso libero.

comunicato stampa

