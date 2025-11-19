Alba: il sindaco incontra il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza

Il sindaco Alberto Gatto questa mattina, mercoledì 19 novembre, ha incontrato il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Andrea Alba, che ha assunto l'incarico il 3 ottobre 2025.

Il colonello Alba è subentrato al colonnello Mario Palumbo, al comando del Cuneese da settembre 2022.

Il sindaco Alberto Gatto: “Desidero rivolgere un sincero benvenuto al colonnello Andrea Alba. La Guardia di Finanza ricopre un ruolo fondamentale di presidio del nostro territorio provinciale e, in particolare, dell’area albese, sede di imprese e attività produttive che costituiscono un tessuto economico di straordinaria vitalità. La presenza e l’attenzione delle Fiamme Gialle sono fondamentali per sostenere e tutelare questo sistema economico, garantendo legalità, correttezza e condizioni di sviluppo equilibrate per tutti gli operatori. Colgo l’occasione per ringraziare il colonnello Mario Palumbo per il prezioso lavoro svolto negli anni in cui ha guidato il comando provinciale”.