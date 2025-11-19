ASSOPROM, Merlino riconfermata alla guida

Patrizia Merlino, titolare insieme al fratello Giorgio della Merlino Pubblicità di Ceva, è stata riconfermata alla guida di ASSOPROM, l'Associazione Italiana Produttori e Distributori di Articoli Pubblicitari e Promozionali, fondata nel 1988. Un nuovo direttivo affiancherà la presidente in questo mandato biennale. L'abbiamo incontrata per raccogliere le sue prime impressioni e i programmi futuri.

Presidente Merlino, ripartiamo da una rielezione e da un forte segnale di fiducia. Quali sono le sue prime sensazioni?

Ringrazio innanzitutto tutti i soci che, con il loro voto, hanno riposto nuovamente fiducia in una donna e nella storia che la Merlino Pubblicità rappresenta con i suoi 65 anni di attività. Siamo stati una delle prime aziende ad associarsi in ASSOPROM con la tessera numero 33. L'obiettivo sarà lavorare con la stessa passione, come fatto fino ad oggi, dando linfa a nuove idee e progetti. L'impegno per questo biennio sarà tanto, ma le idee sono molte.

Cosa cambia in questa nuova configurazione associativa?

Cambia il Consiglio Direttivo. Sono affiancata in questo ruolo da persone di altissimo spessore che mi accompagneranno nel mandato per i prossimi due anni: Mario Bertino come vice presidente, Angelo Fragnito tesoriere, Silvana Verenuso consigliere e Davide Fabi segretario. Un team rinnovato e competente.

ASSOPROM si occupa di rappresentare, promuovere e tutelare le aziende del settore. Quali sono i primi punti all'ordine del giorno per il nuovo mandato?

Stiamo già lavorando attivamente sul fronte politico. Abbiamo due emendamenti alla legge di bilancio che riguardano specificamente il mondo della "gaggestica professionale".

E sul fronte eventi, cosa bolle in pentola per i prossimi due anni?

Riproporremo sicuramente l'incontro strategico tra agenzie e big buyer, un evento fortemente voluto e inaugurato durante il mio primo anno di presidenza. Sarà il Promotion to Business, evento esclusivo creato per mettere in contatto agenzie del settore promozionale con aziende alla ricerca di soluzioni di marketing e promozione, previsto per metà maggio 2026. Inoltre, tornerà ASSOPROM Award, il premio che valorizza l'eccellenza e l'innovazione nel settore dei prodotti promozionali. La prima edizione ha riscosso un grande successo, e questo concorso si riproporrà anche l'anno prossimo per rafforzare la comunicazione e la visibilità delle aziende del comparto.



Tra iniziative politiche per la tutela della categoria e l’impegno a valorizzarne l’eccellenza, l'Associazione si prepara a dare battaglia, unendo tradizione e visione per il futuro del promotional.