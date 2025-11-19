Bene Vagienna celebra Santa Lucia con "Note di Solidarietà" tra musica, comunità e luce

Per il coro degli Afasici “Enrico Catelli” dell’associazione di volontariato per la lotta all’ictus cerebrale, Alice, è già Natale. Sono infatti iniziate le prove in vista del concerto natalizio, che si terrà sabato 13 dicembre alle 16.30 al Palazzetto di Bene Vagienna (viale della Rimembranza 2). Dopo la recente e riuscita trasferta a Piacenza, il coro torna ad esibirsi con un appuntamento molto atteso e carico di significato.

Il titolo scelto per l’evento, “Note di Solidarietà”, dialoga con una ricorrenza speciale: Santa Lucia, il giorno in cui – nella tradizione popolare – si celebra il ritorno della luce che vince sul buio. Come un dono, come un gesto che illumina. E anche nella storia del coro, la luce è una metafora concreta: grazie alla musicoterapia, molte persone colpite da ictus e afasia ritrovano passo dopo passo la parola perduta.

Il concerto, diretto dai musicoterapisti Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa, vedrà la partecipazione dei musicisti della Fondazione Fossano Musica, che accompagneranno dal vivo i coristi proveninenti da tutta la Granda. L’ingresso è libero e gratuito e, al termine, sarà offerto un rinfresco di Natale.

Il concerto ha anche uno scopo sociale: far conoscere e sostenere il percorso gratuito di musicoterapia e riabilitazione comunicativa rivolto alle persone che vivono con afasia e alle loro famiglie. Come nella tradizione di Santa Lucia, sarà uno scambio di doni: le “note di solidarietà” in cambio della presenza del pubblico, che con il suo affetto aiuterà a dare visibilità al progetto e a raggiungere nuovi potenziali beneficiari. Per informazioni sul concerto o per avvicinarsi al percorso, è possibile contattare: 333 7458606 oppure info@alicecuneo.it - www.alicecuneo.it .

L’iniziativa nasce grazie al Comune di Bene Vagienna con l’Unione dei Comuni del Fossanese, e Confartigianato Cuneo – Zona di Fossano. Il concerto e il progetto di musicoterapia sono sostenuti e patrocinati inoltre da Fondazione CRF e CRF Spa, CSV Cuneo, Regione Piemonte, Consiglio Regionale Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Fossano, Camera di Commercio di Cuneo, Ascom Fossano, Cassa Edile e Scuola Edile di Cuneo, Associazione Alessio, Fondazione CRC, CRT, CRS, CR Saluzzo, Costamagna, Cagnasso e Banca di Caraglio.