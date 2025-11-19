 / Politica

Politica | 19 novembre 2025, 14:21

Il Consiglio comunale di Bra discute di urbanistica, mercati e finanze

Convocato alle 15 del 24 novembre. Diretta streaming sui portali istituzionali

Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato per le 15 di lunedì 24 novembre 2025. Oltre alla discussione di diverse interrogazioni, la massima assemblea cittadina sarà chiamata ad approvare il progetto definitivo della Variante parziale n 10 al Piano regolatore vigente, nonché a modificare il Regolamento comunale in tema di mercati introducendo alcune variazioni nel posizionamento dei posteggi degli operatori presenti nel mercato del venerdì in corso Garibaldi (settore non alimentare) e in piazza XX settembre (zona parcheggio) per il settore alimentare

All’ordine del giorno anche la ratifica dell’ottava variazione al bilancio di previsione 2025/27, già adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale, e l’approvazione diretta della nona variazione.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra.

