Attualità | 20 novembre 2025, 08:39

"Grazie all'Anvolt di Cuneo: è rassicurante poter contare su di voi in un momento di particolare difficoltà per la salute"

Gentile direttore,

desidero esprimere la mia gratitudine all’ANVOLT con sede in via Meucci. ANVOLT è un'associazione di volontariato no-profit e si occupa di prevenzione, con il supporto di professionisti che grazie all’impegno, umanità e competenza rendono più accettabili visite che non sempre si è ben disposti ad effettuare.

Apprezzabile il tempo dedicato dai medici a spiegare le opzioni di trattamento con estrema disponibilità fornendo supporto al percorso di cura con contributi esigui in un momento di particolare difficoltà per la salute, è  rassicurante sapere di poter contare su un team attento e preparato. 

Inoltre l’ANVOLT fornisce gratuitamente trasporto agli ammalati oncologici in provincia di Cuneo, nell’Astigiano e parte del Torinese impegnandosi  a garantire il benessere dei pazienti. 

La saluto cordialmente e ringrazio per l’attenzione                    
 

lettera firmata

