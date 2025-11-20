"Grazie all'Anvolt di Cuneo: è rassicurante poter contare su di voi in un momento di particolare difficoltà per la salute"

Gentile direttore,

desidero esprimere la mia gratitudine all’ANVOLT con sede in via Meucci. ANVOLT è un'associazione di volontariato no-profit e si occupa di prevenzione, con il supporto di professionisti che grazie all’impegno, umanità e competenza rendono più accettabili visite che non sempre si è ben disposti ad effettuare.



Apprezzabile il tempo dedicato dai medici a spiegare le opzioni di trattamento con estrema disponibilità fornendo supporto al percorso di cura con contributi esigui in un momento di particolare difficoltà per la salute, è rassicurante sapere di poter contare su un team attento e preparato.

Inoltre l’ANVOLT fornisce gratuitamente trasporto agli ammalati oncologici in provincia di Cuneo, nell’Astigiano e parte del Torinese impegnandosi a garantire il benessere dei pazienti.

La saluto cordialmente e ringrazio per l’attenzione

