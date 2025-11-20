“Mai Più Sola”: Recall sempre più vicino alle donne per celebrare il 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Recall, la app concepita come strumento immediato di protezione personale, annuncia una promozione straordinaria dedicata a tutte le donne a partire dai 14 anni di età.

Da domenica 24 a domenica 30 novembre, infatti, tutte coloro che lo desidereranno potranno attivare gratuitamente l’abbonamento Individual Premium della durata di un anno, utilizzando il codice MAIPIUSOLA.

L’abbonamento sblocca tutte le funzionalità dell’app, dalla modalità “Stammi Vicino”, che consente di condividere la propria posizione in tempo reale con una rete di contatti fidati (fino a cinque “Recaller”), alla modalità “Aiutami”, che in caso di pericolo trasforma il telefono in una vera e propria scatola nera, registrando audio in blocchi crittografati di cinque secondi, caricati automaticamente sul cloud e inviati ai propri Recaller. Registrazioni che, oltre a documentare l’accaduto, possono rivelarsi utili anche in sede giudiziaria.

“Quando una donna si sente libera di muoversi, scegliere, vivere senza paura, tutta la società fa un passo avanti. La tecnologia può essere un alleato potente se messa al servizio dell’empowerment. Non un semplice supporto, ma un presidio di autodeterminazione. Con questa iniziativa vogliamo restituire alle donne uno spazio di sicurezza reale, quotidiana e accessibile“, ha dichiarato Monica Magnoni, Co-Founder di Recall. „Per questo motivo abbiamo pensato che il modo migliore per celebrare una giornata importante come il 25 novembre fosse quello di offrire a quante più donne possibili di accedere gratuitamente a Recall, uno strumento concreto, immediato e affidabile, per non sentirsi mai più sole. Mai Più Sola non è soltanto un invito: è un impegno concreto verso una libertà che oggi più che mai deve essere protetta e riconquistata”.

Alla promozione si affianca una campagna di comunicazione dedicata su Meta che coinvolgerà influencer, creator e realtà del terzo settore. L’obiettivo è amplificare il messaggio e raggiungere non solo un pubblico giovane, ma anche donne adulte e professioniste che spesso non conoscono l’esistenza di strumenti digitali pensati per la loro sicurezza.

Hanno già confermato il loro contributo, Silvia Berri, manager e comunicatrice milanese molto seguita su Instagram, Ylenia Totino, influencer e content creator attiva nel mondo della moda e del lifestyle, Vanessa Grey, cantante e speaker radiofonica, Raffaele Capperi, influencer e tiktoker noto soprattutto per il suo impegno nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo (è autore del libro "Brutto e Cattivo", in cui racconta la sua storia di vittima di bullismo).

Tra le associazioni supporterà il progetto Sport&Smile, organizzazione che opera nel sociale utilizzando lo sport come strumento principale per promuovere inclusione, solidarietà e benessere, con un’attenzione particolare alla disabilità e ai giovani. La partecipazione dell’associazione aggiunge un elemento di credibilità e radicamento nel territorio, offrendo un sostegno concreto nella diffusione dell’iniziativa.

Conclude Mara Cappelletti, co-founder del progetto, che sottolinea il senso profondo dell’iniziativa: “Non volevamo limitarci a un gesto simbolico. Abbiamo lavorato per offrire qualcosa di realmente utile, che resti nelle mani delle donne per un intero anno. La tecnologia può diventare un presidio di libertà e autodeterminazione quando è pensata per proteggere, prevenire e far sentire più forti. ‘Mai Più Sola’ non è uno slogan, è una promessa che vogliamo provare a mantenere ogni giorno”.

L’iniziativa assume un valore ancora più rilevante alla luce dei dati più recenti, che confermano come la richiesta di strumenti di protezione personale stia crescendo, in particolare tra le giovanissime. La possibilità di attivare gratuitamente un abbonamento di un anno rappresenta un’opportunità concreta per molte donne che, a volte per mancanza di informazione, non avrebbero altrimenti accesso a servizi di prevenzione innovativi come Recall.

Per accedere alla promozione Mai Più Sola è sufficiente scaricare la app Recall nelle giornate dal 24 al 30 novembre sugli app store iOS e Android e inserire il codice MAIPIUSOLA. Maggiori info su www.recallme.it