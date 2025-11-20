Savigliano onora Santa Cecilia con due giorni di celebrazioni

Nel fine settimana Savigliano torna ad onorare la patrona della musica, Santa Cecilia, con un programma di celebrazioni organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune insieme alla Consulta cultura e promozione del territorio.

Si comincia sabato 22 novembre. Alle 14, presso la Crosà Neira, si terrà un workshop di canto bizantino, un «seminario introduttivo per coloro che desiderino imparare mettendosi in gioco». A cura del gruppo di Canto Romano Bizantino Irini Pasi – Ensemble di Torino. L'ingresso è libero, la prenotazione è consigliata, chiamando l'Ufficio cultura allo 0172.710222 (dalle 9 alle 12).

Alle 21, al teatro Milanollo, spazio al concerto di canto romano bizantino in onore di Santorre di Santa Rosa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il giorno successivo, domenica 23 novembre, appuntamento alle 10.50 a palazzo Taffini. Si potrà assistere a un momento musicale contro la violenza sulle donne, nell'ambito dei “Concerti della domenica – aperitivi in musica”. A cura dell'associazione Amici della musica, con Le nuove Teatro di Roma. L'ingresso ha il costo di 10 euro, ridotto ad 8 per i soci Unitre e 5 per quelli dell'associazione. Per informazioni e prenotazioni contattare il 393.6899470.

Alle 11.30 si terrà infine, con partenza da piazza Santa Rosa, la tradizionale sfilata del Complesso bandistico Città di Savigliano nel centro cittadino. A dirigere la banda sarà il maestro Dante Costamagna.