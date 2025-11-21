A Novello la conviviale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport che il prossimo anno festeggia vent'anni sul territorio

Si terrà a Novello, alla Locanda del Nocciolo, il ritrovo conviviale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport con gli inseparabili amici di AIDO, ma sarà anche un momento dove saranno presentati gli eventi che sul 2026 celebreranno il ventennale di fondazione.

Non solo la serata del 21 novembre sarà occasione per assegnare le tradizionali benemerenze che l'Unione Nazionale Veterani dello Sport in particolare la Sezione "Angiolina Costantino" di Bra consegnerà ad atleti, tecnici o dirigenti che si sono contraddistinti con risultati particolamente significativi.

Tra i diversi riconoscimenti si scoprirà l'Atleta dell'Anno, prestigioso titolo associativo fortemente voluti dalla realtà territoriale braidese in stretto legame con la Presidenza UNVS Nazionale.

"Vivremo momenti quantomai significativi ed emozionanti vista anche la presenza di componenti la Fondazione Matilde Lorenzi a significare l'importanza della sicurezza nel praticare qualunque disciplina sportiva, siglando così idealmente un patto con la ns. realtà sportiva e con quella del volontariato in campo sanitario ben rappresentato dalla squadra di AIDO - afferma visibilmente soddisfatto il presidente, Giuseppe Gandino a cui fa eco Gianfranco Vergnano, storico dirigente della formazione del "dono" - . Siamo contenti di poter vivere con gli amici dell'UNVS braidese questa nuova e bella iniziativa che rende merito ad un'azione sociale e comunitaria che mette ancora una volta in risalto l'importanza sì della forma fisica, con alla base aspetti di prevenzione e tutela della vita a cui teniamo in modo particolare per l'espressione reso evidente con un SI alla vita".

