Chiuso fino a gennaio l'Ufficio postale di Demonte, un cittadino: "Informati da un cartello"

Dal giorno 18/11/2025 al 05/01/2026 questo Ufficio Postale sarà temporaneamente chiuso per lavori infrastrutturali.

La corrispondenza in giacenza presso questo ufficio sarà disponibile nell'ufficio di MOIOLA



L'Ufficio Postale più vicino a cui rivolgersi è a MOIOLA e osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13.45 e dal 8.20 alle 12.45



L'Ufficio Postale più vicino aperto anche di pomeriggio è a CUNEO in corso Vittorio Emanuelee osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05

Sabato dalle 8:20 alle 12:35.

E' con questo annuncio che Poste Italiane ha comunicato ai cittadini di Demonte che l'ufficio del paese resterà chiuso per due mesi. In paese non tutti hanno accolto bene la notizia.

Sia perché l'ufficio resterà chiuso per quasi due mesi sotto le Festività, in un paese dove buona parte di chi ci vive è abbastanza avanti con gli anni, sia perché la comunicazione è stata tardiva e soprattutto non diffusa attraverso i giornali locali, come invece accade quando si annunciano riaperture o eventi che coinvolgono le Poste.

Ci scrive un lettore: "Leggo spesso, anche su Targatocn, notizie che riguardano gli uffici postali del territorio. Non l'ho visto io oppure non c'è stata alcuna comunicazione relativa alla chiusura prolungata di un ufficio postale vitale per il paese e la comunità di Demonte?".

