Attualità | 21 novembre 2025, 18:05

Montaldo Roero, proseguono i lavori di consolidamento al ponte delle Rocche. Intervento da un milione di euro

Proseguono spediti i lavori di messa in sicurezza del ponte delle Rocche, lungo la Strada Provinciale 119, dove ieri pomeriggio il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale Simone Manzone hanno effettuato un sopralluogo tecnico, accompagnati dai responsabili dell’ufficio viabilità.

L’intervento, dal valore complessivo di 1 milione di euro, finanziato con fondi ministeriali (Decreto Ministeriale MIT-MEF n. 1 del 03/01/2020), riguarda il consolidamento e il rinforzo strutturale del ponte — conosciuto anche come “Ponte dei Sapori” — per garantire standard più elevati di sicurezza e resistenza, in particolare rispetto al transito dei mezzi pesanti. Per raggiungere tale obiettivo si è reso neccessario demolire e quindi ricostruire alcune pile di sostegno dell’impalcato, insieme al ringrosso e al rinforzo delle altre pile esistenti. Parallelamente si sta intervenendo anche sulla soletta dell’impalcato, con opere mirate a migliorarne la capacità portante e la durabilità complessiva.

«Si tratta di un intervento strategico per la sicurezza e la mobilità dell’area del Roero – dichiarano Robaldo e Manzone –. Il ponte delle Rocche è un’infrastruttura fondamentale per collegamenti e attività economiche del territorio, e la sua riqualificazione rappresenta un investimento necessario per garantire la piena funzionalità e sicurezza della sp 119. I lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma e contiamo di concludere entro la fine dell’anno».

C. S.

