Intrattenimento online: perché si punta sempre di più sul cloud gaming

Ormai lo streaming non riguarda più solo i film e la musica. Dai casinò ai videogiochi, oggi si gioca soprattutto da remoto, senza scaricare né aggiornare le patch. Il settore dei videogiochi in Italia vale 2,4 miliardi di euro e stanno crescendo tantissimo gli abbonamenti e le microtransazioni. Al contrario, il mercato degli hardware è in calo. Questo significa che gli italiani sono disposti a spendere di più per i contenuti e per i servizi, ma meno per dei dispositivi ultraperformanti.

Reti più veloci e più diffuse: una rivoluzione silenziosa che cambia tutto

Streammare i giochi richiede avere una banda e una latenza stabili. Nell'ultimo anno, l'Italia ha portato all'80,8% la quota di linee fisse commercializzate a 100 Mbit/s o più e al 31,2% quelle a 1 Gbit/s o più. Cresce anche l'FTTH (31,6% delle linee) e il traffico medio per linea arriva a circa 10 GB al giorno. Insomma, la rete c'è e viene usata. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, la mappatura 2025 di Infratel per "Italia a 1 Giga" ha aggiornato il perimetro degli indirizzi coperti e in prossimità, questo conferma che il cantiere è ancora aperto e che continua ad allargare la disponibilità delle connessioni ultraveloci.

Dalla console al telefono: i servizi di cloud gaming già attivi in Italia

L'offerta si è allargata e, soprattutto, è diventata più comoda. Xbox Cloud Gaming funziona su console, app e browser per gli abbonati Game Pass, con delle librerie che cambiano nel tempo. PlayStation ha lanciato lo streaming nel cloud dei giochi PS5 su PlayStation Portal per gli abbonati Premium: una mossa che porta i titoli next-gen su un device portatile, senza possedere la console accesa accanto. GeForce NOW continua ad aggiornare i data center, la disponibilità delle piattaforme RTX 5080 dal 10 settembre 2025 segnala un salto di qualità lato server (frame rate e ray tracing dipendono dall'hardware remoto). E poi c'è Amazon Luna, arrivato in versione italiana, che propone un catalogo a rotazione e il gioco immediato sui dispositivi che possiedi già. Insomma, che tu voglia giocare alla roulette online su betfair o a un titolo AAA appena uscito, lo streaming ti permette di goderti l'esperienza senza dover possedere un pc o uno smartphone potente. Accedi e giochi, senza dover attendere i tempi di caricamento e i download.

Meno attese, meno spesa iniziale e più flessibilità per chi gioca

Il cloud gaming cresce perché si allinea ai nostri consumi digitali. In pratica:

Niente download da decine di GB: entri e giochi in pochi secondi su TV, laptop o smartphone.

Zero upgrade obbligatori: l'hardware sta nel data center e si aggiorna da solo.

Provi prima di investire: abbonamenti e pass riducono la spesa iniziale e ti lasciano la libertà di cambiare quando vuoi.

Multi-schermo vero: riprendi la partita dove vuoi, senza spostare i salvataggi o le installazioni.

I numeri del mercato confermano questo switch verso i servizi e i contenuti. Nel 2024, in Italia le spese digitali (download completi e add-on/abbonamenti) sono cresciute in doppia cifra, mentre l'hardware ha rallentato. È lo stesso modello "as a service" che rende naturale lo step successivo: far girare i giochi direttamente nel cloud.









