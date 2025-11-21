Primo posto al concorso “Studenti oggi, artigiani domani”: l’alberghiero Donadio di Dronero eccellenza nella gelateria artigianale

Dal 14 al 17 novembre le studentesse dell’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, Noemi Monge, Camilla Languzzi, Denisa Pintilie e Monica Martino, seguite dalla prof.ssa, Concetta Audino e dalla docente, Roberta Astorino, hanno partecipato al concorso “Studenti oggi, artigiani domani”, La competizione, organizzato da Mondopanna in collaborazione con l’azienda Fructital e ospitato nella prestigiosa cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, ha coinvolto gli Istituti Alberghieri e Professionali del Piemonte.

Le allieve del “Donadio” di Dronero si sono distinte raggiungendo il 1° posto nella competizione, presentando due elaborati originali e tecnicamente curati:

• "Marrone Goloso" – realizzato da Noemi Monge e Camilla Languzzi: un gelato a base di castagne, variegato al cioccolato e completato da un crumble classico per un piacevole contrasto croccante., che si è aggiudicato il primo posto.

• "La Seduzione del Caffè" – realizzato da Denisa Pintilie e Monica Martino: un gelato al latte aromatizzato al mascarpone con variegatura al caffè arabica, impreziosito da crumble, savoiardi e piccoli cioccolatini.

Le attrezzature e gli ingredienti sono stati forniti da Fructital e Mondopanna, mentre le decorazioni sono state prodotte durante le ore di laboratorio scolastico.

Oltre alla partecipazione al concorso, le studentesse hanno avuto l’opportunità di seguire lezioni specialistiche tenute da due maestri del settore: Pino Scaringella, gelatiere con oltre cinquant’anni di esperienza e formatore internazionale, e Giorgio Zanatta, maestro gelatiere e formatore certificato, figura di riferimento nella gelateria artigianale italiana.

“Le ragazze hanno dimostrato impegno, maturità e grande senso di responsabilità” – dichiara la prof.ssa Concetta Audino. “Hanno saputo valorizzare le competenze acquisite a scuola, lavorando con precisione e passione. Questo risultato rappresenta per loro un’importante crescita professionale e per il nostro Istituto motivo di orgoglio”.

Il successo ottenuto sottolinea l’eccellenza del corso di Enogastronomia – Pasticceria e Gelateria del “Donadio”, che grazie ad attività laboratoriali, collaborazioni con aziende del settore e partecipazione a eventi regionali e nazionali, si conferma una realtà capace di formare giovani professionisti preparati, creativi e pronti a inserirsi nel mondo dell’artigianato gastronomico.