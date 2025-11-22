“Tu non vali niente!”: a Lagnasco una serata dedicata alla violenza economica sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comune di Lagnasco dedica una serata di approfondimento a una delle forme più subdole e meno riconosciute di abuso: la violenza economica.

Un tema che incide profondamente sull’autonomia e sulla libertà delle donne, spesso senza emergere in modo evidente.

L’incontro, intitolato “Tu non vali niente!”, si terrà lunedì 24 novembre alle 20,45 nella Sala Conferenze dei Castelli di Lagnasco. L’appuntamento vedrà la partecipazione di figure impegnate sul territorio nella tutela dei diritti femminili e nel contrasto alla violenza di genere.

Interverranno Elisabetta Zurigo, avvocata e membro delle associazioni “Rete al Femminile” e “Torino Città per le Donne”, Beppe Pavan, responsabile di “Uomini in Cammino” e membro di “Maschile Plurale”, e Adonella Fiorito, presidente dell'associazione “Mai+Sole”.

A moderare la serata sarà Claudio Petronella di Rbe Radio TV.

L’ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione tramite WhatsApp al numero 333-9307087 (Raffaele) oppure attraverso il form online: https://forms.gle/nWtsDB4PuuyL5AEA9