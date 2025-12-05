Casting per la nuova commedia del progetto “Ri-genera”

Dopo il successo dello scorso anno con "Un turco piemontese", il progetto “Ri-genera” lancia un nuovo bando rivolto a giovani tra i 14 e i 20 anni, con o senza esperienze teatrali pregresse, per prendere parte alla messa in scena della nuova commedia scritta dal commediografo toscano Tommaso Gabellini.

L’opera, una breve commedia borghese ispirata alla tradizione napoletana del “variété” ma interamente ambientata in Piemonte, sarà pensata come spettacolo itinerante all’aperto, seguendo un percorso ad anello nelle località montane che la ospiteranno durante l’estate.

La rappresentazione avrà una durata di circa 60-70 minuti e, oltre alle tappe “en plein air”, sarà proposta anche in diversi teatri piemontesi e non solo. I giovani selezionati saranno chiamati non soltanto a recitare, ma potranno contribuire – secondo inclinazioni e talenti personali – anche agli aspetti tecnici della produzione: musica, scenografie, costumi, comunicazione e molto altro.

Un progetto sociale per dare spazio all’espressione dei giovani

“Ri-genera” nasce come iniziativa di carattere sociale dedicata ai ragazzi che desiderano un luogo, fisico o simbolico, in cui esprimere liberamente talento, emozioni e fragilità. I fondatori – Sofia Repetto, Karen Belfiore e Gabriele Novo – hanno individuato nel Teatro sociale di comunità lo strumento ideale per accompagnare i giovani in un percorso di crescita, consapevolezza e autonomia creativa, supportati da formatori professionisti.

Il percorso è interamente gratuito: trattandosi di un progetto di volontariato, i partecipanti non dovranno versare alcuna quota. L’obiettivo è favorire la nascita di un gruppo teatrale sempre più autosufficiente, capace di prendersi cura della propria produzione artistica sotto la guida del regista e autore dell’opera, Tommaso Gabellini.

Casting: date, modalità e requisiti

La selezione prevede una breve presentazione personale e la lettura o interpretazione di un testo scelto dal candidato, che potrà essere un monologo, un dialogo, un brano poetico o in prosa. Una commissione composta da Gabellini e dai tre fondatori del progetto selezionerà fino a un massimo di 15 attori.

I casting in presenza si terranno il 27 e 28 dicembre 2025. Per partecipare è necessario compilare il modulo dedicato (scaricabile a fondo articolo).

Per chi non potrà essere presente in queste date, sarà organizzata una sessione aggiuntiva a distanza, per la quale è previsto un secondo modulo.